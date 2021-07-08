FDA изменило показания к применению препарата Biogen от Альцгеймера

В обновленной инструкции по применению Aduhelm говорится, что лексредство следует использовать для терапии пациентов с начальной стадией болезни Альцгеймера, имеющих легкие когнитивные нарушения.
Это как раз та категория пациентов, которая участвовала в клинических испытаниях Aduhelm компании-разработчика. Между тем в начале июня американский регулятор разрешил применять препарат для всех форм заболевания, при условии что Biogen предоставит результаты КИ для пациентов со средней и тяжелой стадиями болезни Альцгеймера. В FDA подчеркнули, что если в ходе КИ эффективность препарата не будет доказана, регулятором будет отозвано разрешение на его использование.
После одобрения FDA лексредства с действующим веществом aducanumab трое членов консультативного комитета FDA отказались от дальнейшей работы с регулятором. Затем на фоне споров об эффективности Aduhelm американское негосударственное общество по защите прав потребителей Watchdog Group 16 июня потребовало отправить в отставку и. о. комиссара FDA Джанет Вудкок, директора Центра оценки и исследования лекарственных средств (CDER) Патрицию Каваццони и директора отдела неврологии CDER Билли Данна. FDA было вынуждено опубликовать внутренний документ, подтверждающий разногласия по вопросу одобрения препарата.
В конце июня Biogen сообщила, что скорректирует цену на свой препарат от болезни Альцгеймера (Aduhelm), если спрос на него будет выше, чем ожидали в компании. В настоящее время цена за годовой курс составляет $56 тысяч.
Аналитик Truist Securities Робин Карнаускас считает, что при установленной цене и введенном ограничении к концу 2031 года Biogen удастся на продажах Aduhelm заработать примерно $12 млрд.
В начале июля фармкомпании GlaxoSmithKline (GSK) и Alector заключили соглашение о совместной разработке препаратов на основе моноклональных антител для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. По условиям сделки Alector получит от GSK аванс в размере $700 млн, а при достижении определенных этапов разработки и регистрации препаратов ей будет выплачено еще до $1,5 млрд.
Фото: todaynewspost.com