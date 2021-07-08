«Уайт сервис» вложит 80 млн рублей в производство экспресс-тестов в ОЭЗ «Дубна»

Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил заявку компании «Уайт Сервис» по организации производства экспресс-тестов, в том числе для диагностики инфекционных заболеваний, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млн рублей. Экспертный совет при правительстве Московской области одобрил заявку компании «Уайт Сервис» по организации производства экспресс-тестов, в том числе для диагностики инфекционных заболеваний, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млн рублей.

Инвестор арендует помещение площадью 660 кв. м в инновационно-технологическом центре «Менделеев» на левобережной площадке ОЭЗ. В компании рассчитывают выпускать линейку экспресс-тестов для определения антигенов ротавируса, вируса гриппа типов А и В и антител к ВИЧ.

«Уайт сервис» рассчитывает поставлять готовую продукцию как на рынок госзаказа, так и в частные клиники и аптечные сети. В реализацию проекта планируется вложить 80 млн рублей, на предприятии будет создано 60 рабочих мест.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Уайт сервис» зарегистрировано в ноябре 2020 года, ее владельцем выступает Александр Голодок. Финансовые показатели компании не раскрываются. В январе 2021 года компания поставила партию перчаток на 6,8 млн рублей в столичное ГБУ «Мосволонтер».

В июле 2020 года санкт-петербургская компания «Биопалитра» получила регудостоверение на иммуноферментный экспресс-тест «Мультискрин», который позволяет проводить оперативный скрининг на маркеры ВИЧ, сифилиса, гепатитов B и C. Инвестиции в проект составили более 137,9 млн рублей, в компанию вложился федеральный поставщик медизделий «Дельрус».