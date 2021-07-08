ВОЗ начала мониторинг российского варианта коронавируса

ВОЗ начала усиленный мониторинг варианта коронавируса AT.1, впервые обнаруженного в России. Организация также переквалифицировала три варианта вируса, ранее относящихся к VOI – «представляющие интерес».

ВОЗ с июня начала усиленный мониторинг варианта коронавируса AT.1, ранее называемого северо-западным, сообщает «Медицинский вестник». Информация размещена на сайте организации. Впервые вариант выделен в Российской Федерации в январе 2021 года, указано в сообщении.

Что известно о российском варианте вируса

Под усиленный мониторинг подпадают варианты SARS-CoV-2 с мутациями, которые могут влиять на эпидемиологические характеристики вируса и представлять риск в дальнейшем. Мониторинг и повторные оценки будут проводиться до понимания основных характеристик вируса.

О выявлении в России северо-западного варианта вируса сообщал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. Линия получила название АТ.1 (классификация Pango), аббревиатуру ВОЗ получают только варианты VOC («вызывающие беспокойство») и VOI. Российский вариант вируса содержит мутацию E484K.

Переквалификация трех вариантов

ВОЗ также переквалифицировала три варианта коронавируса: «Эпсилон», «Зета» и «Тета». Это указано в еженедельной эпидемиологической сводке от 6 июля. Ранее эти варианты входили в список VOI, теперь они подлежат активному мониторингу, подобно российскому варианту.

Переквалификация происходит, когда вариант вируса больше не представляет серьезного риска для общественного здравоохранения по сравнению с другими циркулирующими вирусами, указано в документе. После переквалификации варианты сохраняют аббревиатуру ВОЗ до дальнейшего решения организации.

Распространенность варианта «Эпсилон» (B.1.427/B.1.429 по классификации Pango) в мире снизилась до 5% зимой, сейчас выявляется менее 0,5%. Подавляющее число образцов «Эпсилон» выявлены в США, но постепенно вытеснены вариантами «Альфа», «Гамма» и «Дельта». Существующие вакцины и варианты лечения эффективно нейтрализуют вариант вируса.

Вариант «Зета» (P.2 по классификации Pango) ранее именовался «бразильским», выявлен осенью 2020 года в Южной Америке. Больше половины образцов выделены в Бразилии в январе 2021 года. Глобальная распространенность «Зеты» снизилась до очень низкого уровня, менее 0,5%, в марте текущего года и продолжает снижаться.

В последние месяцы в мире отмечаются единичные случаи выявления варианта «Тета» (P.3 по классификации Pango). Основное число образцов в июле выявлено на Филиппинах.

Елена Воронина

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