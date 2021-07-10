Правительство выделит 2,5 млрд рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом

Российское правительство в ближайшее время выделит почти 2,5 млрд руб. на закупку лекарств для почти 790 тыс. пациентов с COVID-19, которые лечатся амбулаторно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

«В ближайшее время правительством будет выделено почти 2,5 млрд руб. на приобретение лекарственных препаратов для почти 790 тыс. наших граждан, болеющих новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

По словам Голиковой, правительство поручило регионам сохранить достаточный объем свободных коек, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, следить за наличием резервных лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекционных средств в стационарах и амбулаториях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить как минимум по 25 млрд руб. на помощь людям с коронавирусной инфекцией и высокотехнологичную медицинскую помощь.

gxpnews