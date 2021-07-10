В аэропорту Домодедово задержали партию БАД и средств для похудения с сибутрамином

Сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово обнаружили контрабандную партию препаратов для похудения и БАД с сибутрамином. Это запрещенное к ввозу в Россию сильнодействующее вещество с множеством побочных эффектов. Контрабандистам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Таможенники в московском аэропорту Домодедово задержали нелегальную партию БАД и средств для похудения с сибутрамином. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Вес партии препаратов составил 87 кг. Никакой информации, что в почти в 2,3 тыс. капсулах содержится сибутрамин, на грузе указано не было.

В таможне отметили, что проводят проверку, незаконный ввоз в Россию подобных добавок и лекарств может быть квалифицирован как преступление по ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Сибутрамин – сильнодействующее вещество, которое запрещено к распространению в России. Это вещество является сильным стимулятором центральной нервной системы, что связано с его влиянием на стволовую часть мозга. После употребления средств для коррекции веса, содержащих сибутрамин, возникают побочные эффекты: бессонница, головная боль, беспокойство (состояние тревоги), изменение вкуса, замедление реакций. Также этот препарат отрицательно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Постепенно развивается привыкание человека к этому препарату.

Фото: customs.gov.ru

Григорий Дубов

pharmvestnik