Минпромторг предложил изменить правила распределения наркотических веществ

Минпромторг предлагает усовершенствовать порядок распределения, реализации и отпуска наркотических средств и психотропных веществ. Проект документа опубликован для общественного обсуждения.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который изменяет порядок распределения, реализации и отпуска наркотических средств и психотропных веществ, а также реализации и отпуска их прекурсоров. Как сообщает пресс-служба министерства, новый порядок позволит устранить избыточные требования в отношении наркотических средств и психотропных веществ, которые используются:

при проведении доклинических и клинических исследований;

в научных, учебных, экспертных целях;

при медицинском освидетельствовании.

В указанных случаях их распределение осуществляться не будет.

В настоящее время действует порядок, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 558 от 26.07.2010. Его соблюдение оценивается в рамках лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Новый порядок разработан взамен существующего для приведения в соответствие с требованиями Федерального закона № 247 от 31.07.2020 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

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