Глава Роспотребнадзора призвала привить все население России

Глава Роспотребнадзора считает, что для эффективной борьбы с коронавирусом надо привить все население. Таким образом Россия станет самой передовой страной. В Кремле поддерживают призыв Поповой к всеобщей вакцинации, но назвали план трудновыполнимым. Ранее правительство поставило целью достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.

России надо привить от коронавируса всех жителей и стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия-24», фрагмент которого опубликовала телеведущая Наиля Аскер-заде в Telegram.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — заявила Попова, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил, что в Кремле поддерживают призыв Поповой к всеобщей вакцинации. При этом он отметил, что этот план трудновыполним. «Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

7 июня стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России. Согласно новым данным, требуется достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%. Показатель коллективного иммунитета в России должен составить 80% взрослых, включая переболевших и привитых, в том числе более полугода назад, уточнила позднее вице-премьер Татьяна Голикова.

На 7 июля число привившихся от COVID-19 в стране хотя бы одним компонентом составило 27 млн, а 18,5 млн из них получили оба компонента.

Ринат Васбеев

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