Рыночная доля «Фарингосепта» в сегменте препаратов для лечения горла выросла

Флагманский препарат компании Sun Pharma – «Фарингосепт», одно из популярных лекарственных средств для лечения боли и воспаления в горле, показал рост рыночной доли +1,7 п.п. за 4 месяца 2021 года.1

В сегменте рынка «Препараты для лечения горла, твердые формы» (R02) «Фарингосепт» поднялся на одну строчку выше в рейтинге брендов категории (в количественном выражении) и вошел в TOP-3 препаратов для лечения горла.

«Фарингосепт» – известное средство при первых сигналах больного горла у взрослых и детей старше 3-х лет. Препарат содержит антисептик амбазон, который влияет на причину инфекционно-воспалительных заболеваний горла и их проявления.

Выпускается в форме таблеток для рассасывания и предлагает разнообразие вкусов: классический, лимон, корица, мята, мед и лимон.

Начиная с 2012 года бренд «Фарингосепт» регулярно побеждает в премии «Народная Марка №1» в категории «Препараты для лечения горла», что подтверждает лояльность к препарату миллионов россиян.2

1. Источник: База данных IQVIA, Апрель 2021 г.

2. Победитель премии «Народная марка №1» 2018, 2016, 2014 и 2012 гг. в номинации «Препарат от боли в горле».

Рег. Уд.:П N011249-19.02.15, Изм. № 1 – 3.

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