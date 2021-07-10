Депутат ГД предложил размещать на аптечных кассах перечень лекарств от COVID-19

На кассах аптек предлагается размещать в обязательном порядке список рекомендованных Минздравом лекарств для лечения COVID-19. По мнению депутата Госдумы Ивана Сухарева, работники аптек зачастую предлагают покупателям другие препараты.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Минздравом перечень лекарств от COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Как считает Сухарев, работники аптек зачастую предлагают покупателям приобрести лекарственные средства и препараты, не имеющие ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения COVID-19.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — говорится в тексте обращения.

Минздрав выпустил первую версию «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в конце января 2020 года. Последняя 11-я версия документа была опубликована в начале мая. За весь период существования рекомендаций Минздрава в них включены 34 препарата, семь из которых в процессе отсеялись.

Фото: Ринат Васбеев

Ринат Васбеев

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