Pfizer разработает бустерные вакцины против штамма «Дельта»

Компании Pfizer и BioNTech объявили о разработке бустеров к вакцине против COVID-19. Производители обосновывают необходимость третьей прививки данными из Израиля, которые показали снижение эффективности препарата против штамма «Дельта».

Pfizer и BioNTech объявили о том, что разрабатывают бустерную вакцину против COVID-19, сообщается в официальном релизе фармацевтических компаний. Препарат будет направлен на борьбу с «Дельта» вариантом коронавируса, который уже стал доминирующим штаммом в США, Великобритании России и обаружен почти в 100 странах мира.

По словам компаний, они считают, что третья инъекция их нынешней двухдозовой вакцины способна обеспечить «наивысший уровень» защиты от всех известных в настоящее время вариантов, включая «Дельта», но они «сохраняют бдительность» и разрабатывают обновленную версию препарата.

«Как видно из реальных данных, опубликованных Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины снизилась через шесть месяцев после вакцинации, в то время как вариант «Дельта» становится доминирующим в стране», — говорится в письменном заявлении Pfizer и BioNtech.

На днях израильские официальные лица сообщили о снижении эффективности вакцины Pfizer и BioNTech в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний, но заявили, что она остается высокоэффективной в предотвращении серьезных заболеваний.

«Эти результаты согласуются с текущим анализом, проводимым компаниями в рамках III фазы, — заявили они. — Вот почему мы…продолжаем полагать,… что на основании всей совокупности данных, которые у нас есть на сегодняшний день, третья доза может потребоваться в течение 6–12 месяцев после полной вакцинации».

Компании заявили, что клинические исследования могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регулирующих органов.

В июне «ФВ» сообщал, что бустерные дозы для вакцины также разрабатывает Moderna. По словам президента компании Стивена Хоге, бустерные прививки будут доступны в IV квартале этого года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, штамм «Дельта» передается примерно на 55% быстрее, чем вариант «Альфа», впервые обнаруженный в Великобритании, который когда-то доминировал в США.

Николай Соколов

pharmvestnik