«СоюзФарма» предложила контролировать продажу рецептурных препаратов с помощью маркировки

При отпуске Rx-препаратов данные о выписанном пациенту рецепте предложили вносить в СМДЛП. С инициативой в Минздрав обратилась «СоюзФарма». По мнению ассоциации, это поможет предотвратить риск неконтролируемого приема лекарств.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась с письмом в Министерство здравоохранения с предложением отпускать Rx-препараты с фиксацией данных выписанных пациентам рецептов в ФГИС МДЛП. Провести пилотный проект с погружением данных в систему маркировки предлагается на территории Белгородской области, где уже внедрена система электронных рецептов. Об этой сказано в письме ассоциации, отправленном в Минздрав. Копия имеется в распоряжении «ФВ».

Как указано в обращении, при внесении рецептов в систему маркировки, бланки необходимо дополнить соответствующими реквизитами (сквозной нумерацией). В регионах, где уже внедрена система электронных рецептов, интеграция региональных систем здравоохранения (модуля «электронный рецепт») с ФГИС МДЛП позволила бы делать это автоматически, считает автор письма исполнительный директор «СоюзФарма» Мария Литвинова.



Такие изменения в нормативных актах дадут возможность контролировать факты отпуска рецептурных препаратов без данных о рецепте и автоматически формировать предостережения в адрес аптек, считает ассоциация.

Сейчас ЦРПТ совместно с Минздравом прорабатывает инициативу с технической точки зрения, пишет «Коммерсантъ». При этом министерство предлагает вначале апробировать доставку рецептурных препаратов.

Ранее Белгородская область заявляла, что готова к запуску пилотного проекта по дистанционной продаже рецептурных препаратов на своей территории. Как сообщили «ФВ» на рынке, эксперимент может начаться уже в августе сразу в нескольких регионах: Москве, Московской и Белгородской областях.

Оксана Баранова

pharmvestnik