Данные об эффективности вакцины Sinovac опубликовали в The Lancet

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, вакцина CoronaVac китайского производителя Sinovac показывает эффективность в 83,5%. Препарат был одобрен ВОЗ для экстренного применения в начале июня, его также одобрили более чем 20 государств. Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, две дозы вакцины CoronaVac, разработанной китайским производителем Sinovac, обеспечивают 83,5%-ную защиту от симптоматического COVID-19. В период с сентября 2020 года по январь 2021-го в Турции проводилась III фаза рандомизированного контролируемого испытания вакцины, в котором приняли участие 10 тыс. пациентов в возрасте от 18 до 59 лет. Им вводили две дозы CoronaVac с интервалом в 14 дней. Промежуточные данные испытания показывают, что вакцина оказалась безопасной и способна вызывать устойчивый иммунный ответ. Большинство побочных эффектов у участников (90%) были легкими, они включали усталость, боль в месте инъекции и миалгию. В основном они возникали в течение семи дней после инъекции. За время исследования серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было. Вакцина, которую можно хранить и транспортировать при 2—8 °C, была одобрена для использования в экстренных случаях более чем в 20 странах и с середины 2020 года проходит III фазу испытаний в Бразилии, Индонезии, Чили и Турции. Он также была одобрена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения 1 июня. «Чтобы взять под контроль пандемию COVID-19, миру нужна каждая доза безопасных и эффективных вакцин, и наши результаты предоставляют важные доказательства безопасности и эффективности вакцин на основе инактивированного вируса», — заявил один из авторов статьи профессор Мурат Акова из Медицинской школы Университета Хаджеттепе в Турции. «Одним из преимуществ CoronaVac является то, что ее не нужно замораживать, что упрощает транспортировку и распространение. Это может быть особенно важно для глобальных поставок, поскольку некоторым странам сложно хранить большие количества вакцины при очень низких температурах», — добавил он. Авторы отмечают, что анализ включал короткий период наблюдения после приема вакцины и охватывал относительно молодую популяцию с низким уровнем риска. По их словам, необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности вакцины в долгосрочной перспективе, в более разнообразной группе участников, а также против новых штаммов коронавируса. Николай Соколов

