Минпромторг устраняет двойное толкование правил продажи лекарств по договору комиссии

С принятием новых правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных в декабре 2020 года, договоры комиссии, которые заключают аптеки с дистрибьюторами и производителями, попали под запрет. Однако Минпромторг указал, что это правовая коллизия, и действие запрета не должно распространяться на аптеки, оптовые организации и производителей.

Минпромторг устраняет двойное толкование правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые были утверждены постановлением Правительства РФ № 2463 от 31 декабря 2020 года. Согласно им, аптеки с 1 января 2021 года не имели права реализовывать лекарственные препараты, полученные от оптовых компаний и производителей в рамках договоров комиссии. Министерство разработало поправки в эти правила, чтобы снять такой запрет.

Как возникла правовая коллизия

До 2020 года в России действовали правила комиссионной торговли непродовольственными товарами (постановление Правительства РФ № 569 от 6 июня 1998 года). Им на смену в декабре 2020 года пришел новый документ – Постановление правительства № 2463, который вступил в силу 1 января 2021 года.

В новых правилах в пункте 32 указано, что продавец не вправе реализовывать товары по договору розничной купли-продажи потребителю, принятые на комиссию от любых лиц.

Таким образом, эксперты начали его трактовать как полный запрет на заключение договора комиссии между аптеками, дистрибьюторами и производителями.

Как пояснила «ФВ» исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина, они обращались к регуляторам с просьбой разъяснить это новое правило и получили ответ, что запрет касается исключительно физических лиц. То есть аптеки не могут принимать лекарственные препараты по договорам комиссии от граждан. При этом запрет не касается взаимоотношений юрлиц.

Поэтому, с целью исключения недопонимания, Минпромторг решил внести ясность и исправить действующие правила розничной торговли.

Минпромторг считает, что действие запрета не должно распространяться на аптеки. Они вправе реализовывать лекарства, полученные на основании договора комиссии от дистрибьюторов или производителей.

В связи с этим Министерство промышленности и торговли представил проект поправок в действующие Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи.

Зачем аптекам нужны договоры комиссии

Договоры комиссии являются распространенной практикой взаимоотношений между аптеками, дистрибьюторами и производителями.

Аптеки, заключая такой договор, принимают лекарства и продают их покупателям. Поставщик платит комиссию аптеке за их реализацию. При этом аптеки имеют возможность вернуть товар обратно поставщику из-за отсутствия спроса. Сроки реализации, размер комиссии и иные условия прописываются в договорах между аптеками и поставщиками.

По мнению Минпромторга, такая схема уже хорошо зарекомендовала себя и имеет массу преимуществ для покупателей. В частности, она позволяет пациентам оперативно получить доступ к «не массовым» препаратам, которые аптеке не выгодно покупать у поставщика по договорам поставки, так как объем и спрос заранее спрогнозировать нельзя.

Кроме того, аптеки могут формировать запас таких лекарств, так как договор комиссии предполагает возможность их возврата поставщику.

Преимущество производителей: договор комиссии позволяет избежать наценки, если они работают напрямую с аптеками, без участия оптового звена.

Оксана Баранова

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