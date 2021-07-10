Разработчики «МИР-19» заявили о максимальной эффективности в первые 2–3 суток

ФМБА сообщила о завершении II фазы клинических исследований препарата «МИР-19» через месяц. Стало известно, что максимальное противовирусное действие наступает в самом раннем периоде после инфицирования человека – в первые 2–3 суток, в так называемой вирусной фазе. Препарат эффективен против «любой из известных линий коронавируса», включая британскую и индийскую.

Окончание II фазы клинических исследований лекарственного средства «МИР-19» для профилактики или лечения коронавирусной инфекции планируется к середине августа 2021 года. В случае подтверждения эффективности препарата у больных он будет подан на регистрацию, сообщает пресс-служба ФМБА. Также отмечается, что препарат эффективен против «любой из известных линий коронавируса», включая британскую и индийскую.

«МИР-19» предназначен для ингаляционного или интраназального введения. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид – носитель.

«МИР-19» – этиотропный препарат, по сути антидот против вируса, действие которого основано на хорошо изученном механизме интерференции РНК», — пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Препарат с помощью активного компонента – малых интерферирующих РНК (миРНК) специфично разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию. При этом препарат не влияет на геном человека, так как при его разработке были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для человека, говорится в сообщении.

Выраженное противовирусное действие препарата, подтвержденное в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека – в первые 2-3 суток, в так называемой вирусной фазе.

О завершении первой фазы исследований препарата «МИР-19» стало известно 12 апреля, они стартовали еще в конце декабря 2020 года. В ФМБА сообщали, что препарат показал безопасность и хорошую переносимость. Тогда же институт иммунологии ФМБА получил патент на это средство. Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».

«МИР-19» разработали по поручению Скворцовой. По ее словам, исследования в клеточной культуре и на животных продемонстрировали высокую эффективность этого лекарства. Она отмечала, что «МИР-19» может снизить вирусную нагрузку на организм в 10 тыс. раз.

Ринат Васбеев

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