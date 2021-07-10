EMA обнаружило связь между воспалением сердца и вакцинами Pfizer и Moderna

EMA обнаружил связь между случаями миокардита и перикардита и применением мРНК-вакцин от COVID-19, разработанных Pfizer и Moderna. Эксперты полагают, что предупреждение о таких побочных эффектах должно быть добавлено в инструкции к препаратам.

Европейский медицинский регулятор (EMA) обнаружил связь между воспалением сердца и вакцинами от COVID-19, разработанными Pfizer и Moderna. Комитет по безопасности EMA заявил, что сердечные заболевания, миокардит и перикардит, должны быть указаны как возможные побочные эффекты двух мРНК-вакцин. По данным агентства, такие случаи в основном возникали в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы и у более молодых взрослых мужчин.

Комитет изучил 145 случаев миокардита в Европейской экономической зоне (страны ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) среди людей, получавших Comirnaty (вакцина Pfizer), и 19 случаев среди людей, получавших Spikevax (вакцина Moderna). Также рассматривались сообщения о 138 случаях перикардита после использования Comirnaty и 19 случаях после использования Spikevax. По состоянию на 31 мая 2021 года в ЕЭЗ было введено около 177 млн доз Comirnaty и 20 млн доз Spikevax. Кроме того, комитет изучил данные, полученные по всему миру.

Эксперты EMA также рекомендуют, людям, у которых в анамнезе был синдром повышенной проницаемости капилляров (CLS), не вакцинироваться однодозовой вакциной Johnson & Johnson. В июне наблюдательный орган попросил указать CLS в качестве побочного эффекта от укола AstraZeneca.

В конце июня американский регулятор FDA добавил информацию о риске развития воспаления сердца в инструкцию к вакцинам Pfizer и Moderna. Решение регулятора основывается на данных Консультативного комитета по практике иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Согласно слайдам презентации со встречи CDC, более 1,2 тыс. случаев миокардита или перикардита было зарегистрировано в основном у людей 30 лет и моложе, которым были сделаны прививки.

Николай Соколов

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