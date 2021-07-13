Компания «Фармасинтез» получила сертификат GMP ЕАЭС

Компания «Фармасинтез» получила сертификат GMP/EAEU/RU/00016-2021 о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, сообщает фармпроизводитель.

Сертификация по стандарту GMP обеспечивает такие преимущества, как:

— возможность вывода продукции на международные рынки;

— возможность привлечения инвесторов для реализации проектов по расширению производства;

— участие в конкурсном отборе поставщиков, в том числе для государственных закупок.

В компании отмечают, что главной целью процесса сертификации предприятия на соответствие стандарту GMP в международной практике является подтверждение надлежащего функционирования фармацевтической системы качества. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить те показатели безопасности и эффективности лекарств, которые были заложены в них на этапе разработки и проверены в ходе клинических исследований.

«Лекарственные препараты на таких предприятиях производятся в условиях, позволяющих минимизировать риск для пациентов, связанный с безопасностью и качеством продукта. Напомним, что в конце прошлого года сотрудники «Братскхимсинтез» прошли обучение требованиям GMP ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Также группа компаний «Фармасинтез» одной из первых в России оформила регистрационное удостоверение по правилам ЕАЭС. Документы нового формата получил противовирусный препарат «Номидес» (МНН осельтамивир).

gxpnews