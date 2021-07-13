«Ростех» и «Дельрус» стали крупнейшими поставщиками медизделий на рынке госзаказа в 2020 году

C учетом контрактов жизненного цикла Департамента здравоохранения Москвы на общую сумму 54 млрд рублей и 343 млрд рублей экстренных «ковидных» контрактов, заключенных без проведения конкурса, общий объем профильных закупок мединдустрии приблизился к 1 трлн рублей.
Помимо дистрибьюторов медизделий для борьбы с пандемией COVID-19, свои позиции в ТОП100 улучшили поставщики оборудования и расходных материалов для лабораторной диагностики – «Хеликон» (2,1 млрд рублей, 12‑е место), «Интерлабсервис» (1,8 млрд рублей, 17‑я строчка), «Лабприбор» (1,4 млрд рублей, 27‑е место), а также региональные поставщики, укрепившие лидерское положение в якорном регионе, – «Медтехника Республики Башкортостан» (3,6 млрд рублей, 6‑я строчка рейтинга).
Фото: towerfast.com