Разработчики «Спутника V» опубликовали данные об эффективности вакцины против новых штаммов Pfizer и BioNTech заявили об эффективности третьей бустерной дозы своей вакцины от COVID-19 » «Ростех» и «Дельрус» стали крупнейшими поставщиками медизделий на рынке госзаказа в 2020 году Лидерами рейтинга ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2020 году Аналитического центра Vademecum стали ГК «Ростех», получившая статус единого поставщика аппаратов ИВЛ, бесконтактных термометров, бактерицидных рециркуляторов (сумма контрактов – 25,6 млрд рублей), и ГК «Дельрус» семьи Гузовских и Юлая Магадеева, выступавшая оператором распределения медицинских масок в РФ (19,2 млрд рублей). В общей сложности рынок госзаказа медицинских изделий в 2020 году почти удвоился по сравнению с 2019 годом, достигнув 599 млрд рублей. Лидерами рейтинга ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий в 2020 году Аналитического центра Vademecum стали ГК «Ростех», получившая статус единого поставщика аппаратов ИВЛ, бесконтактных термометров, бактерицидных рециркуляторов (сумма контрактов – 25,6 млрд рублей), и ГК «Дельрус» семьи Гузовских и Юлая Магадеева, выступавшая оператором распределения медицинских масок в РФ (19,2 млрд рублей). В общей сложности рынок госзаказа медицинских изделий в 2020 году почти удвоился по сравнению с 2019 годом, достигнув 599 млрд рублей. C учетом контрактов жизненного цикла Департамента здравоохранения Москвы на общую сумму 54 млрд рублей и 343 млрд рублей экстренных «ковидных» контрактов, заключенных без проведения конкурса, общий объем профильных закупок мединдустрии приблизился к 1 трлн рублей. Помимо дистрибьюторов медизделий для борьбы с пандемией COVID-19, свои позиции в ТОП100 улучшили поставщики оборудования и расходных материалов для лабораторной диагностики – «Хеликон» (2,1 млрд рублей, 12‑е место), «Интерлабсервис» (1,8 млрд рублей, 17‑я строчка), «Лабприбор» (1,4 млрд рублей, 27‑е место), а также региональные поставщики, укрепившие лидерское положение в якорном регионе, – «Медтехника Республики Башкортостан» (3,6 млрд рублей, 6‑я строчка рейтинга).

Фото: towerfast.com vademec