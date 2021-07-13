Pfizer и BioNTech заявили об эффективности третьей бустерной дозы своей вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech готовятся презентовать данные, что третья бустерная доза их вакцины от COVID-19, сделанная в течение 6–12 месяцев после первичной вакцинации, способна защитить человека от всех штаммов коронавируса. Регуляторы США и ЕС выступили против одобрения бустерной дозы, заметив, что достаточных данных о необходимости проведения ревакцинации пока нет. Pfizer и BioNTech готовятся презентовать данные, что третья бустерная доза их вакцины от COVID-19, сделанная в течение 6–12 месяцев после первичной вакцинации, способна защитить человека от всех штаммов коронавируса. Регуляторы США и ЕС выступили против одобрения бустерной дозы, заметив, что достаточных данных о необходимости проведения ревакцинации пока нет.

Третья доза вакцины может понадобиться для сохранения максимального уровня защиты в течение 6–12 месяцев после завершения первой вакцинации, заявили разработчики. С течением времени эффективность вакцины от симптоматического проявления заболевания снижается, к тому же распространяются новые варианты коронавируса. Бустерная доза вызывает иммунный ответ с титрами антител в 5–10 раз выше, чем после первых двух доз.

Точные данные исследования по третьей бустерной дозе компании обещают опубликовать в ближайшее время в рецензируемом журнале, а также предоставить данные в FDA, EMA и другие регулирующие органы.

FDA и CDC вскоре заявили, что на настоящий момент не видят оснований для ревакцинации, но данные постоянно изучаются. «Соединенным Штатам повезло иметь высокоэффективные вакцины, доступные для людей в возрасте от 12 лет. Полностью вакцинированные люди защищены от тяжелых заболеваний и смерти, в том числе от распространенных в настоящее время в стране вариантов – например, «дельта», – говорится в заявлении регуляторов. В EMA также агентству DPA ответили, что пока не находят достаточного обоснования для одобрения третьей дозы вакцины.

Параллельно Pfizer и BioNTech планируют в августе начать клинические исследования обновленной вакцины, направленной против штамма «дельта», при условии получения одобрения регуляторов.

Компании ссылаются на данные министерства здравоохранения Израиля, показавшие, что эффективность разработанной компаниями вакцины снизилась при предотвращении заражения COVID-19 и симптоматического проявления заболевания, но по-прежнему защищает от тяжелого течения COVID-19 и практически исключает случаи госпитализации. Причина снижения первого показателя – распространение штамма «дельта». Pfizer и BioNTech признали, что выводы министерства здравоохранения Израиля соотносятся с результатами исследований самих компаний.

В России рекомендации Минздрава по вакцинации предполагают проведение ревакцинации от COVID-19 каждые полгода при неблагоприятной эпидемиологической обстановке (экстренная вакцинация) и раз в год при достижении коллективного иммунитета (рутинная вакцинация).

РФПИ, участвовавший в разработке российской вакцины от COVID-19 Спутник V, заявил, что в некоторых странах допустимо увеличить интервал между введением первой и второй доз до полугода (180 дней), причем эффективность вакцины сохраняется. В России этот интервал составляет 21 день.