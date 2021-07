Pfizer и BioNTech заявили об эффективности третьей бустерной дозы своей вакцины от COVID-19 Пермские фармкомпании добились отмены судебных решений о картельном сговоре » The Lancet опубликовал результаты оценки безопасности «Спутника V» в Сан-Марино В журнале The Lancet опубликованы результаты оценки безопасности российской вакцины «Спутник V» в ходе вакцинации в Сан-Марино. Тяжелые побочные эффекты возникли всего у 2,1% пациентов, а случаев госпитализации и смерти не фиксировалось. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе кампании вакцинации в европейском государстве Сан-Марино. Это указано в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet. Авторы статьи приводят результаты исследования, которое проводилось в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля 2021 года. В нем принимали участие 2558 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет, они получили две дозы вакцины. «Наши результаты, хотя и предварительные, предполагают, что «Спутник V» имеет высокий профиль переносимости среди населения в возрасте ≥60 лет с точки зрения краткосрочных поствакцинальных побочных реакций», – пишут авторы статьи. Средний возраст вакцинированных составил 66 ± 14 лет. Частота поствакцинальных побочных реакций (ПППИ) составила 53,3% (системных реакций – 42,2%), а после второй дозы – 66,8% (системных реакций – 50,4%). В целом 76,0% реципиентов, получивших две дозы, сообщили о некоторых ПППИ после введения любой дозы вакцины, но тяжелые реакции наблюдались только у 2,1% людей. «Случаев госпитализации или смерти не фиксировалось. Почти все зарегистрированные ПППИ были легкой или средней степени тяжести и / или длились менее 2 дней, и более чем в двух третях случаев не сообщалось о необходимости в каких-либо лекарствах», – также добавляют исследователи. Наиболее частыми побочными эффектами после прививок были гриппоподобное заболевание, реакции в месте инъекции, головная боль и астения; большинство из них (94%) относились к 1-й степени, 5,7% – к 2-й степени и 0,4% – к 3-й степени. «Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности», – приводит сайт РФПИ слова генерального директора фонда Кирилла Дмитриева. Николай Соколов

pharmvestnik