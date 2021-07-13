Пермские фармкомпании добились отмены судебных решений о картельном сговоре

Арбитражный суд Уральского округа отменил решения судов, которые ранее признавали законными выводы УФАС о признании компаний «Пермфармация» и «Фарма Софт» участниками картеля. Кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение.

Пермские компании «Пермфармация» и «Фарма Софт» долгое время доказывали, что не заключали картельное соглашение на рынке поставок лекарств. В этом нет необходимости, потому что они входят в единую группу. Однако ни пермское УФАС, ни Арбитражный суд Пермского края, ни 17 Арбитражный апелляционный суд к этим доводам не прислушались. Лишь кассационная инстанция сделала это, следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа.

Пермское УФАС обвинило «Пермфармацию» и «Фарма Софт» в образовании картеля и выдало предписание о прекращении нарушения закона. В числе доказательств – минимальное снижение цены от НМЦК на торгах и использование одного ip-адреса для подачи заявок. Компании свою вину не признавали и требовали отменить решения антимонопольного органа как незаконные, но суды неизменно вставали на сторону УФАС.

В кассационной жалобе «Фарма Софт» снова указала, что в 2015 году она заключила договор доверительного управления 100% долей в уставном капитале с фирмой «Капитал-Ф», которая также управляет «Пермфармацией» (договоры 2005 года). В период проведения спорных аукционов обе фирмы находились под управлением одного лица («Капитал-Ф») и действовали под контролем последнего, что исключает квалификацию действий названных организаций как картельного соглашения, говорится в судебном акте.

«В то же время вопросы действительности (недействительности) вышеуказанных договоров, фактического исполнения (неисполнения) обществом «Капитал-Ф» своих обязанностей по вышеуказанным договорам с обществами «Пермфармация» и «Фарма Софт» судами не исследовались, – сказано в постановлении Арбитражного суда Уральского округа. – Выводов о том, что договоры составлены формально, а фактически «Пермфармация» и «Фарма Софт» являются конкурентами, судебные акты не содержат».

При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, резюмировал суд кассационной инстанции.

Екатерина Погонцева

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