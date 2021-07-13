Purdue Pharma заплатит 4,5 млрд долларов по искам об опиоидной зависимости

Purdue Pharma договорилась с 15 американскими штатами о выплате 4,5 млрд долл. на программы профилактики и лечения больных опиоидной зависимостью. Теперь компания сможет провести процедуру банкротства, о которой объявила почти два года назад.

Компания Purdue Pharma, производитель болеутоляющего средства OxyContin, выплатит 4,5 млрд долл. по результатам судебного урегулирования с 15 американскими штатами. Согласно The New York Times, по этому соглашению будут преданы огласке миллионы документов, связанных с «опиоидной эпидемией», а владеющая Purdue семья Саклер добавит к сумме выплат еще 50 млн долл. В обмен на это штаты снимут свои возражения против плана реорганизации компании, который подразумевает банкротство.

За последние два десятилетия от эпидемии опиоидной зависимости умерли 500 тыс. американцев. Против Purdue Pharma и семьи Саклер были поданы тысячи исков, обвиняющих их в использовании неэтических маркетинговых практик, которые привели к неконтролируемому распространению опиодного препарата OxyContin.

Почти два года назад Саклеры объявили о банкротстве своей компании. Но, по словам генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, «в течение почти двух лет с тех пор, как Purdue Pharma объявила о банкротстве, компания и семья Саклер использовали все возможные тактики отсрочки и злоупотребляли судами – все для того, чтобы попытаться прикрыть свое неправомерное поведение».

«Хотя эта сделка не идеальна, мы дадим 4,5 млрд долл. разоренным опиоидами общинам в ускоренном порядке, и она раз и навсегда выведет одного из самых вредоносных наркоторговцев страны из опиоидного бизнеса. Мы сможем быстрее инвестировать эти средства в программы профилактики, образования и лечения», – также добавила она.

Семье Саклер теперь запрещено участвовать в опиоидном бизнесе, а также добиваться прав на увековечивание своего имени в названиях больниц и музеев, до тех пор пока они не выплатят все свои долги и не выйдут из своего всемирного опиоидного бизнеса.

Помимо 4,5 млрд долл. Саклеры также должны выплатить 225 млн долл. в рамках гражданского урегулирования федеральному Министерству юстиции. Также, согласно новому урегулированию, Саклеры должны отказаться от контроля над двумя частными благотворительными фондами на сумму в 175 млн долл.

Николай Соколов

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