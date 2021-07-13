«36,6 – Здоровье» подключилась к комплексным услугам ГК «Сантэнс»

Аптечная сеть «36,6 – Здоровье» (Тверь) успешно завершила процесс интеграции к сервису прямой поаптечной доставки (фулфилмент) логистического оператора «Сантэнс».

В рамках заключенного сотрудничества ГК «Сантэнс» обеспечивает всю логистическую цепочку для аптечной сети: от момента забора лекарственных препаратов и сопутствующей продукции у производителя, ее комплектации, до поступления на полки каждой аптеки сети «36,6 — Здоровье». Также компании инициировали запуск процесса информационно-сервисного сопровождения и обеспечения поставок по прямым контрактам.

В ГК «Сантэнс» отметили, что после прохождения тестового периода последует дальнейшее расширение сервисных услуг для аптечной сети «36,6 – Здоровье».

«Бесперебойные поставки от «Сантэнс» в каждую аптеку позволят нам сконцентрироваться на основной задаче – своевременном лекарственном обеспечении населения качественными препаратами с возможностью широкого выбора и без дефектуры», – прокомментировал директор по развитию аптечной сети «36,6 – Здоровье» Акоп Варпетян.

«В рамках комплексной услуги фулфилмент мы развиваем сотрудничество с аптечными сетями любого размера, – сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. – Нам важна каждая аптека. В пуле наших клиентов как крупные федеральные, так и небольшие аптечные сети, состоящие из 20‒30 аптек».

«Группа компаний «Сантэнс» последовательна и энергична в своем развитии 4PL сервисов как для существующего круга клиентов, так и для вновь прибывающих, – отметил PR/GR директор ГК «Сантэнс» Герман Иноземцев. – Полный бесшовный комплекс всех логистических, информационных, аналитических и сервисных услуг от производственной линии до полки аптек — это наша философия эффективного, быстрого, гибкого развития системы лекарственного обеспечения страны».

Информация от компании:

Аптечный фулфилмент (fulfillment) – полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем и до получения товара аптеками. Включает в себя операции складской обработки товаров и их доставку: прием товаров и адресное хранение на складе, подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку, доставку до РЦ или по аптекам. «Сантэнс» осуществляет перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.

Услуги аптечного фулфилмента осуществляются ГК «Сантэнс» на территории складского комплекса класса «A» с полноценной офисной и административной инфраструктурой: площадь – 15 607 кв.м, кол-во доков – 28 шт., кол-во мест хранения – 22 тыс. п/м. Линия автоматического подбора A-frame – 1 600 каналов, кол-во ячеек подбора – более 30 тыс. шт. Конвейерная линия SSI SCHAFER PEEM Gmbh, сборка до 250 тыс. строк/сутки. Удобная транспортная доступность на юге Московской области (непосредственно с выездом на ЦКАД) и возможность быстрой доставки до клиентов и распределительных центров доставки.

«36,6 – Здоровье» — аптечная сеть, насчитывающая 38 аптек в Твери и Тверской области.

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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