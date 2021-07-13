В Москве за день закончился «КовиВак»

За вакциной «КовиВак», которая поступила в 14 павильонов «Здоровая Москва», выстроились очереди. Все 12 тыс. доз вакцины, поступивших в столицу, закончились за один день. Департамент здравоохранения Москвы записывает желающих привиться препаратом Центра им. Чумакова в листы ожидания.

Вакцинация препаратом «КовиВак» была приостановлена из-за отсутствия поставок в Москве дважды — 22 июня и 28 июня. Новая партия поступила в столицу в пятницу, 9 июля. 12 тыс. доз вакцины распределили по 14 павильонам «Здоровая Москва», сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. На следующий день в центрах вакцинации выстроились очереди, которые, по словам очевидцев, растягивались на несколько километров.

«Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. В связи с этим пришедшим было предложено записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания. Однако горожане предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день», — говорится в сообщении столичного Департамента здравоохранения.

В тот же день вакцина закончилась, около 2 тыс. человек, которые не смогли получить прививку «КовиВаком», записали в лист ожидания. Когда вакцина появится снова, не сообщается. На странице записи на прививку указано, что «ожидается поставка Минздравом следующих партий» вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Перебоев с вакцинацией «Спутником V» не было.

Вакцина «КовиВак» стала третьей вакциной, разработанной российскими учеными. В начале июня разработчики препарата получили разрешение на проведение заключительного III этапа клинических исследований вакцины. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители научного института сообщили, что эффективность вакцины может достигать 80%. Этот прогноз разработчики препарата планируют подтвердить в рамках начавшегося исследования, которое продлится до 30 декабря 2022 года.

Ринат Васбеев

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