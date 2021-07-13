Мосгорсуд оставил Колотилову и Покидышеву под стражей до 19 июля

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционные жалобы экс-директора фармдепартамента Минпромторга Ольги Колотиловой и замглавы того же департамента Ольги Покидышевой, подозреваемых в мошенничестве. Они пробудут под стражей до 19 июля.

Московский городской суд оставил в силе решение о заключении под стражу бывшего директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Ольги Колотиловой и замглавы того же департамента Ольги Покидышевой. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе суда.

Решение о заключении их под стражу принял Басманный районный суд города Москвы 20 мая. В июле Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы Колотиловой и Покидышевой и оставил их без удовлетворения, уточнили в пресс-службе. Они пробудут под стражей до 19 июля. Как сообщал Минпромторг, министерство признано потерпевшей стороной в уголовном деле.

Колотилову и Покидышеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Подробности уголовного дела не раскрываются, но, по данным СМИ, оно связано с реализацией программы «Фарма-2020». По информации их источников, показания на подозреваемых дали руководители фармацевтической компании «Фармдискавери» – бывший акционер обанкротившегося агрохолдинга «ОГО» Владимир Зубков и его компаньон Владимир Новаковский. Предпринимателей арестовали осенью прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ). Оба заключили сделку со следствием, говорится в документах на сайте Мосгорсуда.