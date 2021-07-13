Фонд «Круг добра» закупит препараты для лечения пациентов с болезнью Дюшенна

Препараты для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна и с первичной гипероксалурией I типа закупит фонд «Круг добра». Препаратами обеспечат 80 детей с редкими заболеваниями.

Экспертный совет фонда «Круг добра» включил в перечень закупок препараты Exondys 51 (этеплирсен), Vyondys 53 (голодирсен) и Viltepso (вилтоларсен) для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна соответствующих мутаций. Кроме того, фонд закупит Oxlumo (люмасиран) для детей с первичной гипероксалурией I типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты. Указанными препаратами обеспечат 80 детей с редкими заболеваниями.

Всего с начала года правительство выделило 37,9 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Ринат Васбеев

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