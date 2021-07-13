Разработчики «Спутника V» опубликовали данные об эффективности вакцины против новых штаммов

Центр им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ сообщили, что «Спутник V» эффективен против новых штаммов SARS-CoV-2, включая «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и выявленных в Москве вариантов. Соответствующая статья опубликована в международном рецензируемом журнале Vaccines.

Вакцинация препаратом «Спутник V» вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая «Альфа» B.1.1.7 (британский), «Бета» B.1.351 (южноафриканский), «Гамма» P.1 (бразильский), «Дельта» B.1.617.2 и B.1.617.3 (индийский) и выявленные в Москве варианты B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене (RBD). Об этом сообщили Центр им Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных двумя компонентами препарата «Спутник V» против новых штаммов SARS-CoV-2, опубликованы в международном рецензируемом журнале Vaccines.

«Методология исследования основана на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса, что позволяет получить наиболее достоверные данные и является золотым стандартом. В ходе исследования сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после вакцинации препаратом «Спутник V» на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма B.1.1.1., – говорится в сообщении. – Полученные данные демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов».

ВОЗ с июня начала усиленный мониторинг варианта коронавируса AT.1, ранее называемого северо-западным. Впервые вариант выделен в России в январе 2021 года. В России широкое распространение получил индийский штамм. По данным GISAID, за последние 4 недели 92% случаев заболевания COVID-19 в стране были связаны с «Дельтой».

Фото: mil.ru

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