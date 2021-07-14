В России появится платформа для создания мРНК-вакцин

Платформу по разработке мРНК-вакцин в России создают Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России и Томский государственный университет (ТГУ). На платформе будут собраны технологические решения для быстрой разработки вакцин под необходимый патоген.

В России создадут платформу для разработки мРНК-вакцин, ее запустят СПбНИИВС ФМБА России и ТГУ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. На платформе будут объединены технологические решения по быстрому обновлению состава препаратов для иммунопрофилактики в зависимости от угрожающего гражданам возбудителя.

«Чтобы обеспечивать эффективную биологическую защиту населения от наиболее опасных патогенов, необходимы вакцины, состав которых можно обновлять оперативно. В условиях, когда патоген быстро мутирует, крайне важно иметь возможность быстрой модификации вакцины», — заявил проректор ТГУ по научной и инновационной работе Александр Ворожцов.

Советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов сообщил ТАСС, что платформа представляет собой набор технологических решений по разработке вакцины в сжатые сроки под любой вид патогена. Чтобы проводить исследования по разработке новых технологических решений, ТГУ и СПбНИИВС планируют объединиться в консорциум.

Исследователи намерены разрабатывать новые средства иммунологической защиты при помощи современных технологий инженерной биологии, а также изучать механизмы действия поствакцинального иммунитета и факторы, влияющие на его формирование.

Григорий Дубов

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