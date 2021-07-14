«ЭлТИ» вложила $2 млн в разработку и производство медизделий из титановых нитей

Резидент «Мосмедпарка» компания «Эластичные титановые имплантаты» (ООО «ЭлТИ») запустила в производство собственную линейку инновационных медицинских изделий из усиленной титановой микропроволоки с высокой биосовместимостью. Объем инвестиций в российский проект оценивается в $2 млн, мощность производства – до 3 тысяч МИ в год. Резидент «Мосмедпарка» компания «Эластичные титановые имплантаты» (ООО «ЭлТИ») запустила в производство собственную линейку инновационных медицинских изделий из усиленной титановой микропроволоки с высокой биосовместимостью. Объем инвестиций в российский проект оценивается в $2 млн, мощность производства – до 3 тысяч МИ в год.

«ЭлТИ» занимается разработкой и производством эластичных сетчатых имплантатов из усиленной титановой микропроволоки методом вязания, ткания и плетения. В линейку входит сетка из титановой микронити толщиной 57–60 микрометров для направленной регенерации мягких тканей и их хирургической реконструкции под брендом «Титановый шелк», хирургический шовный материал из титановых нитей «Титанелл», минимизирующий риск возникновения воспалительных реакций и реакций отторжения.

В компании отмечают, что существующие титановые имплантаты, несмотря на высокую биосовместимость с тканями организма, не имеют оптимальных адаптивных и биомеханических свойств. Эластичные имплантаты на основе титановой микропроволоки позволяют снизить травмирование тканей и решить эту проблему.

Общий объем инвестиций в российскую часть проекта в настоящее время составляет около $2 млн, рассказал Vademecum генеральный директор «ЭлТИ» Антон Овчинников. Мощность производства, по его словам, составит до 50 кг титановой микропроволоки и до 3 тысяч готовых медицинских изделий в год.

«ЭлТИ» – стопроцентная «дочка» немецкой Titanium Tekstiles AG. В 2020 году выручка компании составила 15,7 млн рублей, чистая прибыль – 778 тысяч рублей. В 2020-2021 годах компания заключила контракты на рынке госзаказа на поставку МИ из титановых нитей в ЦКБ РАН, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и СибГМУ Минздрава РФ на общую сумму 1,9 млн рублей.

Фото: uralhitech.ru

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