Novo Nordisk за $1,2 млрд купит дочернюю компанию ирландской Prothena

Датская фармкомпания Novo Nordisk объявила о намерении купить экспериментальное лексредство для лечения сердечной недостаточности, разработанное ирландской Prothena Corp, – PRX004 и ее дочернюю компанию, специализирующуюся на создании препаратов для терапии транстиретинового амилоидоза (ATTR). Сумма сделки составит до $1,2 млрд. Датская фармкомпания Novo Nordisk объявила о намерении купить экспериментальное лексредство для лечения сердечной недостаточности, разработанное ирландской Prothena Corp, – PRX004 и ее дочернюю компанию, специализирующуюся на создании препаратов для терапии транстиретинового амилоидоза (ATTR). Сумма сделки составит до $1,2 млрд.

В соответствии с условиями соглашения, Novo Nordisk приобретает дочернюю компанию Prothena, получает все права на интеллектуальную собственность и смежные права компании Prothena на ее разработки от ATTR.

Novo Nordisk выплатит Prothena $1,2 млрд промежуточных платежей за разработку и продажу препаратов, эта сумма также включает в себя $100 млн авансовых и краткосрочных платежей за каждый из этапов клинических исследований (КИ) лексредств из портфеля дочерней компании Prothena.

PRX004 – гуманизированное моноклональное антитело, направленное на истощение амилоидных отложений, связанных с патологией при ATTR. Доклинические исследования показали, что PRX004 способствует удалению нерастворимых амилоидных бляшек. Ирландская фармкомпания завершила I фазу КИ экспериментального препарата, в ней он продемонстрировал безопасность и хорошую переносимость. Novo Nordisk продолжит КИ антитела PRX004, предназначенного для терапии наследственных форм ATTR.

В датской компании отметили, что благодаря сделке Novo Nordisk намерена разнообразить свой инсулиновый портфель. В июне 2020 года компания сообщила о приобретении Corvidia Therapeutics, занимающейся разработкой лекарств для терапии сердечных заболеваний, по предоплате в размере $725 млн. Выдвинутая акционерами Corvidia Therapeutics сумма составляла до $2,1 млрд.

Novo Nordisk – транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Багсворде (Дания), с производственными предприятиями в восьми странах и филиалами или офисами в пяти странах. Компания является полноправным членом Европейской федерации фармацевтических предприятий и ассоциаций. Выручка Novo Nordisk в 2019 году составила $19,3 млрд, чистая прибыль – $6,1 млрд.

Prothena Corp – ирландская фармкомпания, основанная в 2012 году. Специализируется на разработке препаратов для терапии амилоидозов и нейродегенеративных заболеваний. Доход компании в 2020 году составил $360 тысяч.

В начале июня швейцарская Novartis подписала соглашение о сотрудничестве с цюрихским стартапом Cellerys, проводящим КИ препарата для терапии рассеянного склероза, и сообщила о намерении приобрести этот стартап, но финансовых подробностей сделки не раскрыла.