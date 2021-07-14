«ЭВЕР Фарма» и «Сотекс» завершили локализацию производства Церебролизина®

В рамках выполнения государственной программы по импортозамещению и локализации производства социально значимых продуктов австрийская группа компаний «ЭВЕР Фарма» и ЗАО «ФармФирма «Сотекс» завершили перенос полного цикла производства лекарственного препарата «Церебролизин® раствор для инъекций» на производственную площадку в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Завод компании «Сотекс» спроектирован и построен в полном соответствии с международными стандартами надлежащей производственной практики лекарственных препаратов (GMP), предприятие оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием и с момента своего запуска в 2005 году активно взаимодействует с целым рядом зарубежных фармпроизводитей для производства качественных и эффективных лекарственных препаратов.

Компании провели работу по трансферу технологий производства и аналитических методик контроля качества оригинального лекарственного препарата в соответствии с российскими и международными рекомендациями, что гарантирует высокое качество продукта, к которому привык отечественный потребитель.

Церебролизин® используется в лечении таких заболеваний, как ишемических инсульт, болезнь Альцгеймера, черепно-мозговые травмы, деменции различного генеза. Перенос производства препарата на российскую площадку позволит повысить его доступность для пациентов.

Первые партии Церебролизина®, произведенные на предприятии компании «Сотекс», уже выпущены в продажу и доступны потребителям.

Материал партнеров: «ЭВЕР Фарма» и «ФармФирма «Сотекс»

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