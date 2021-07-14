Госпитальные закупки в упаковках снизились на 17% в первой половине 2021 года

В первые пять месяцев 2021 года рынок госзакупок в упаковках снизился сразу на 12%, в рублях рынок все еще в плюсе. При этом в 2021 году продолжают работать крупные госпрограммы по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям, начались закупки препаратов для нужд фонда «Круг добра». Причина — снижение закупок лекарств стационарами и по целевым программам.

Госпитальные закупки выросли в рублях на 18%, до 95 млрд руб. и снизились в упаковках на 17%, до 160 млн упаковок в первые пять месяцев 2021 года, выяснил «ФВ» совместно с AlphaRM. С 2019 года госсегмент был драйвером фармрынка. За пять месяцев 2019 года закупки выросли на 37% в рублях и на 12% в упаковках, за этот же период 2020 года — на 47 и 16% соответственно. За весь год динамика скромнее, например, в 2020 году +27% в рублях и +3% в упаковках.

Разница в динамике между рублями и упаковками может быть связана с возросшим объемом закупок дорогостоящих лекарств. В 2021 году работают крупные госпрограммы по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям, ведутся закупки препаратов для нужд фонда «Круг добра».

pharmvestnik