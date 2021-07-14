«Спутник V» будут выпускать на заводах индийской фармкомпании Serum Institute of India

Выпуск российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начнется на мощностях фармкомпании Serum Institute of India (SII). Центр им. Гамалеи передал индийской стороне образцы клеток и векторов, первая партия препарата будет выпущена в сентябре.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и SII договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятиях индийской фармкомпании. Об этом сообщается на сайте РФПИ.

Предполагается, что SII выпустит первую партию вакцины в сентябре, ежегодно на заводах фармкомпании планируется производить больше 300 млн доз «Спутника V».

Разработчик вакцины, Центр им. Гамалеи, уже передал SII образцы клеток и векторов, их ввоз и культивацию одобрил Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI).

РФПИ ранее заключил соглашения с другими фармпроизводителями Индии для производства «Спутника V»: это компании Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen Laboratories. Последняя выпустила тестовую партию «Спутника V» 6 июля.

SII на данный момент выпустила больше 500 млн доз других вакцин от коронавируса: Covishield и Covovax, также фармкомпания разрабатывает собственный препарат от COVID-19 и проводит исследования препарата Codagenix в Великобритании.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

pharmvestnik