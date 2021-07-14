Правительство планирует сделать процедуру определения поставщика вакцины от COVID-19 открытой

Минздрав и Минфин должны подготовить изменения, которые установят критерии выбора единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 в ближайшие годы. Как выяснил «ФВ», поправки будут направлены на то, чтобы сделать открытой процедуру определения поставщика вакцины. Сейчас все распоряжения по этому поводу не размещены в публичном доступе.

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Министерству финансов подготовить проект указа президента, который установит особенности выбора единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 в 2021–2022 годах.

По информации источника «ФВ», знакомого с ситуацией, процедуру определения поставщика вакцины от коронавирусной инфекции хотят сделать открытой. Сейчас все распоряжения по определению поставщика не размещены в публичном доступе. Поставщиком вакцины с марта стала Национальная иммунобиологическая компания — дочернее предприятие Госкорпорации «Ростех».

Другой источник «ФВ» рассказал о сложностях с финансированием поставок вакцины, связанных с тем, что она не входит в Национальный календарь профилактических прививок.

Маргарита Грошева

pharmvestnik