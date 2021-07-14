Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа 60% населения в новом сезоне

Роспотребнадзор определил план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в новом эпидемическом сезоне. Регионы должны обеспечить запасы противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты. Всего планируется вакцинировать не менее 60% населения. При этом в прошлом сезоне ВОЗ зафиксировала в России рекордно низкое количество случаев гриппа.

Роспотребнадзор предпишет руководителям территориальных органов и главам субъектов оценить обеспеченность медорганизаций материальными ресурсами, включая запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, СИЗ и т.д. Регионы должны обеспечить охват вакцинацией от этой инфекции не менее 60% населения, в группах риска – не менее 75%. Проект постановления о плане мероприятий по подготовке к эпидемическому сезону 2021–2022 годов опубликован на портале нормативно-правовой информации, пишет «Медицинский вестник».

Массовое информирование населения о вакцинопрофилактике начнут уже в конце августа. Между вакцинацией от COVID-19 и гриппа должно пройти не менее месяца.

С сентября 2020 года по январь 2021 года в России зафиксировано рекордно низкое количество случаев гриппа и меньше образцов было доступно для анализа, чем в предыдущие годы, сообщила в марте ВОЗ. Доля подтвержденных случаев гриппа от всех протестированных в этот период составила менее 0,2%. При этом в три предыдущих сезона гриппа этот показатель достигал 17%. Вклад в снижение активности гриппа внесли меры по борьбе с COVID-19, в том числе ограничение туризма, ношение защитных масок и соблюдение дистанции, утверждают в организации.

Лидером в сегменте госзукупок вакцин против гриппа в прошлом сезоне (2020–2021 годы) стало НПО «Микроген». Компания поставила «Совигрипп» на 9,2 млрд руб., посчитал «ФВ» совместно с AlphaRM. На втором месте «ФОРТ», который поставил «Ультрикс» на 5,2 млрд руб. Оба предприятия входят в Ростех. На третьем месте препарат «Флю-М» от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА с объемом 1 млрд руб. Также поставками противогриппозных вакцин занимаются НПО «Петровакс Фарм» («Гриппол»), Sanofi («Ваксигрип» ), Abbott («Инфлювак») и GSK («Флюарикс»).

Ринат Васбеев

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