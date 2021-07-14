Поставщик субстанции этанола «РФК» не подтвердил проверку из-за неуплаты 12 млрд рублей налогов

В СМИ появилась информация о проверке «РФК» и «Фармацевтического комбината» из-за возможной неуплаты налогов. Речь якобы идет о сумме в 12 млрд руб. Отмечается, что компании могли продавать спирт под видом антисептика «Асептолин». В «РФК» эту информацию «ФВ» не подтвердили.

Поставщик фармацевтической субстанции этанола АО «РФК» не подтвердил информацию о проверке правоохранительных органов в отношении компании из-за возможной неуплаты налогов. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе «РФК».

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщали, что сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по Москве проводят проверку в отношении компаний «РФК» и АО «Фармацевтический комбинат» по факту возможной неуплаты за 2020 год порядка 12 млрд руб. налогов.

«ФВ» направил запрос в МВД России по Москве. Связаться с предавителями АО «Фармацевтический комбинат» не удалось.

Агентство также указывало, что проверка фармкомпаний связана с антисептиком «Асептолин», под видом которого предположительно продавали спирт.