Поставщик субстанции этанола «РФК» не подтвердил проверку из-за неуплаты 12 млрд рублей налогов

В СМИ появилась информация о проверке «РФК» и «Фармацевтического комбината» из-за возможной неуплаты налогов. Речь якобы идет о сумме в 12 млрд руб. Отмечается, что компании могли продавать спирт под видом антисептика «Асептолин». В «РФК» эту информацию «ФВ» не подтвердили.
Поставщик фармацевтической субстанции этанола АО «РФК» не подтвердил информацию о проверке правоохранительных органов в отношении компании из-за возможной неуплаты налогов. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе «РФК».
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщали, что сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по Москве проводят проверку в отношении компаний «РФК» и АО «Фармацевтический комбинат» по факту возможной неуплаты за 2020 год порядка 12 млрд руб. налогов.
«ФВ» направил запрос в МВД России по Москве. Связаться с предавителями АО «Фармацевтический комбинат» не удалось.
Агентство также указывало, что проверка фармкомпаний связана с антисептиком «Асептолин», под видом которого предположительно продавали спирт.
«Подобного рода информационные вбросы инициированы определенным кругом лиц с целью дестабилизировать деятельность компании, которая является единственным поставщиком субстанции для производства многих ЖНВЛП и используется производителями вакцин», — заявили в пресс-службе «РФК».
Там отметили, что «Асептолин, раствор для наружного применения 70%,90%», зарегистрирован в ГРЛС, что подтверждает выданное Минздравом регистрационное удостоверение и производится в соответствии с лицензией на право производства лекарственных средств, выданной Минпромторгом. «Данный препарат в обязательном порядке подлежит учету системой маркировки QR-кодом, и в соответствии с Налоговым кодексом РФ не является подакцизной продукцией», — добавили в «РФК».
При этом суммы налогов, упомянутые в статье, несопоставимы с объемами производства и реализации продукции предприятия, причем суммарно за десятилетие, указывают в пресс-службе компании.
Согласно данным аналитической компании AlphaRM, продажи «Асептолина» по итогам 2020 года составили 2,1 млрд руб. Он занял третье место по количеству продаж среди аптечных антисептиков и дезинфицирующих средств.
Как писал «ФВ», «РФК» стал фактически единственным поставщиком фармацевтической субстанции этанола после введения новых правил производства спиртосодержащей продукции. Только эта компания имеет две необходимые лицензии на производство этой фармсубстанции: от Минпромторга и Росалкогольрегулирования (РАР).
В конце июня Ростех приобрел 26% акций «РФК». Стоимость и другие условия сделки не раскрываются.
Фото: rfc-holding.com
Маргарита Грошева
pharmvestnik