Ремдесивир не показал антивирусного эффекта у госпитализированных пациентов с COVID-19

Согласно новому исследованию ВОЗ, ремдесивир от компании Gilead не показал противовирусного эффекта у госпитализированных пациентов с COVID-19. Это исследование дополняет более ранее испытание ВОЗ SOLIDARITY, в ходе которого специалисты также обнаружили неэффективность средства.

«Веклури» (ремдесивир) от компании Gilead, не смог показать достаточного антивирусного эффекта у госпитализированных пациентов с COVID-19. Также препарат не повлиял на степень респираторной недостаточности и воспаления по сравнению со стандартным лечением по прошествии 10 дней терапии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Annals of Internal.

Рандомизированное исследование, получившее название NOR-SOLIDARITY, стало независимым дополнением к ранее опубликованному Всемирной организацией здравоохранения к исследованию SOLIDARITY с участием 11,2 тыс. человек. SOLIDARITY, опубликованное в октябре, показало, что «Веклури» «по-видимому, практически не влиял на госпитализированных с COVID-19», если судить по таким показателям как потребность в вентиляции легких, продолжительность пребывания в больнице и общая смертность.

Тогда Gilead отреагировала на эти результаты, заявив, что данные исследования не подвергались «тщательной» проверке. Компания заявила, что в трех собственных рецензируемых исследованиях, которые она сама провела, преимущества «Веклури» ясно видны.

В испытании NOR-SOLIDARITY, которое включало сбор дополнительных клинических и биохимических данных и более длительный период наблюдения, оценивали 181 пациента, госпитализированных в 23 различных учреждениях Норвегии с марта по октябрь прошлого года. 52 получали гидроксихлорохин, 49 — «Веклури», а 87 — стандартную помощь.

По словам исследователей, «наиболее важным» вторичным результатом для исследования NOR-Solidarity, была вирусная нагрузка в горле пациента. Среди всех групп это количество снизилось через неделю после того, как кто-либо из них начал получать лечение, но вернулось обратно через 10 дней.

При этом специалисты не увидели заметной разницы в снижении между группами. Его скорость была ниже в группе со стандартным лечением, пишут они. Присутствие антител против SARS-CoV-2 или высокая или низкая вирусная нагрузка при госпитализации «не повлияли на потенциальные противовирусные эффекты этих препаратов», добавили они.

«Веклури» показал улучшение респираторной функции после недели по сравнению со стандартным лечением, но, как показало исследование, на 10-й день разницы не было. Несмотря на данные о том, что и «Веклури», и гидроксихлорохин «эффективно проявляют сильную противовирусную активность против SARS-CoV-2 в доклинических моделях», последние результаты не выявили «противовирусных эффектов этих препаратов» у госпитализированных пациентов, пишут исследователи.

В России ремдесивир зарегистрирован под двумя торговыми наименованиями, «Ремдеформ» (АО «Фармсинтез») и «Веклури» (Gilead Sciences). Гидроксихлорохин также зарегистрирован в России. Держатели удостоверений — ЗАО «Биоком» и «Нью-Фарм Инк».

Николай Соколов

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