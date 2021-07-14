Минздрав получит 2,5 млрд рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19

Правительство России выделило Минздраву почти 2,5 млрд руб. из резервного форда на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом.

На портале правовой информации опубликовали распоряжение правительства России, согласно которому Минздраву выделят из резервного фонда 2,46 млрд руб. Средства пойдут на закупку регионами лекарств для лечения пациентов от COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить лекарствами свыше 789 тыс. пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях.

О планах правительства по увеличению финансирования закупок лекарств для больных COVID-19 в начале прошлой недели рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

Больше 400 млн руб. на приобретение препаратов получит Санкт-Петербург. Также в число первых десяти регионов с наибольшим финансированием вошли Московская, Иркутская, Новосибирская, Ленинградская, Нижегородская, Воронежская области, Красноярский край, Бурятия и Башкирия. Соглашения с регионами о предоставлении межбюджетных трансфертов ведомство должно заключить в течение 30 рабочих дней.

Фото: government.ru

Таисия Кубрина

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