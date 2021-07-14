ВОЗ высказалась против ревакцинации от COVID-19

В ВОЗ высказались против применения третьих доз вакцин от COVID-19 для ревакцинации населения. В России ревакцинация против коронавируса началась в июле, в Израиле бустерные прививки начали предлагать людям с ослабленным иммунитетом, а Pfizer и BioNTech планируют получить одобрение на свою бустерную дозу у FDA и EMA.

Эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд высказалась против применения бустерных доз вакцин против коронавируса. Она заявила об этом на брифинге, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

«У нас нет каких-то систематических доказательств, которые могут указать нам на необходимость бустерных доз. Многие вакцины теряют эффективность, но если вы прошли полный курс вакцинации одобренными ВОЗ вакцинами, о котором мы говорим в наших рекомендациях, в том числе и от SAGE [стратегическая группа экспертов по иммунизации] — у вас хорошая защита», — заявила Линдстранд.

Также, по ее словам, в глобальном масштабе стоит скорее сосредоточиться на том, чтобы вакцинировать как можно большее количество мирового населения, чем предлагать и так ограниченный запас вакцин людям в качестве третьей дозы. Она призвала страны, которые достигли высокого уровня вакцинации населения и планируют прививать его бустерными дозами вакцин «передумать» и помочь тем странам, которые не смогли вакцинировать даже свой медперсонал.

В России, как писал «ФВ», ревакцинация стартовала с 1 июля. Вакцинироваться также предлагается переболевшим COVID-19. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, новые дозы вакцины можно получить спустя полгода после первого курса независимо от уровня антител в крови.

По данным The Washington Post, министерство здравоохранения Израиля начало предлагать третью дозу вакцины взрослым пациентам с ослабленным иммунитетом. В рекомендациях, опубликованных в воскресенье министерством, говорится, что цель новой программы — повысить уровень антител среди граждан с ослабленным иммунитетом, включая онкологических больных, пациентов с трансплантированной печенью и других лиц, которых вакцины защищают хуже. В них также указано, что еще не принято решение о вакцинации бустерами всего взрослого населения страны.

На прошлой неделе Reuters сообщал, что компании Pfizer и BioNTech планируют в течение нескольких недель обратиться к регулирующим органам США и Европы с просьбой получить разрешение на бустерную дозу вакцины против COVID-19. Производители основывают это предложение на данных о снижении защиты против нового штамма «Дельта» у привитых в Израиле спустя шесть месяцев после вакцинации. При этом и FDA и EMA считают, что полностью вакцинированные американцы и европейцы в бустерных прививках пока не нуждаются.

Николай Соколов

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