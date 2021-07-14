Минздрав выдал разрешение на второе моноклональное антитело Ely Lilly для лечения COVID-19

Ely Lilly получила одобрение российского регулятора на временное обращение одной серии этесевимаба – второе моноклональное антитело для лечения COVID-19. Обращение одной серии первого препарата, бамланивимаба, Минздрав России разрешил в апреле.

Министерство здравоохранения выдало разрешение на временное обращение одной серии этесевимаба американской компании Ely Lilly. Разрешение касается серии препарата D373660A в количестве 6258 флаконов, сообщается в Государственном реестре лекарственных средств.

Этесевимаб, как и другой препарат этого производителя, бамланивимаб нейтрализующее моноклональное антитело к S-белку коронавируса. Два препарата различаются участками («мишенями») вируса, с которыми они связываются и препятствуют дальнейшему проникновению в клетки.

«ФВ» рассказывал о сменах курсов, предпринимаемых Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) при одобрении применения бамланивимаба.

Отзыв разрешения на экстренное моноприменение бамланивимаба не повлияло на выданное в феврале этого года американским регулятором разрешение на совместное применение этесевимаба и бамланивимаба у амбулаторных пациентов с легким и среднетяжелым течением болезни.

Несмотря на спорность эффективности монотерапии бамланивимабом препарат в апреле был разрешен для временного применения у российских пациентов. Минздрав России в мае также включил бамланивимаб в 11 версию рекомендаций для лечения заболеваний, вызванных короновирусной инфекцией с оговоркой о совместном его применении с этесевимабом. Теперь в России появилась и первая партия второго компонента моноклонального лечения болезни.

В начале июля Минздрав выдал разрешение на временное обращение другого моноклонального препарата — сотровимаба компании GlaxoSmithKline.

Фото: lilly.com

Таисия Кубрина

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