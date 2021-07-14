«Р-Фарм» получил эксклюзивные права на препарат против ВИЧ от Frontier Biotechnologies в России

Группа компаний «Р-Фарм» и китайская компания Frontier Biotechnologies Inc. подписали лицензионное соглашение в области коммерциализации альбувиртида (Aikening) в России. В рамках сотрудничества предусмотрена регистрация, лицензирование и дистрибуция препарата, сообщает пресс-служба «Р-Фарм». О сроках вывода на российский рынок препарата и других условиях соглашения не сообщается.

«Мы приняли решение о выводе на рынок принципиально нового препарата для лечения пациентов с резистентными вариантами ВИЧ. В Китае этот препарат уже активно используется. В настоящее время в Китае и США проводится клиническое исследование комбинации альбувиртида с препаратом 3BNC117 (рекомбинантное антитело)», — заявила вице-президент «Р-Фарм» по стратегическому маркетингу и развитию портфеля продуктов Анастасия Батрак.

Aikening — новый ингибитор слияния, а также первый и единственный инъекционный препарат длительного действия (в виде внутривенной еженедельной инъекции), доступный в комбинации с другими препаратами для пациентов с репликацией ВИЧ-1, ранее получавших лечение. Препарат продемонстрировал эффективность против основных штаммов ВИЧ, включая и резистентные штаммы вирусов.

«Aikening представляет собой идеальную альтернативу существующим схемам лечения для пациентов, которые либо не переносят пероральные препараты, либо нуждаются в антиретровирусных препаратах с минимальным или нулевым взаимодействием между лекарственными средствами, либо не могут принимать лекарства через желудочно-кишечный тракт до и после хирургических процедур», — отметила глава по международным рынкам компании Frontier Biotechnologies Шерил Тан.

Препарат Aikening был зарегистрирован в Китае в июне 2018 года, а затем включен в государственную программу страхования. Через год «Р-Фарм» осуществила целевую поставку препарата в Россию для лечения пациента в критическом состоянии. Разрешение на ввоз препарата было в индивидуальном порядке предоставлено Минздравом РФ. В 2020 году «Р-Фарм» и Frontier Biotechnologies заключили лицензионное соглашение с целью продвижения и дистрибуции препарата в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

Фото: frontierbiotech.com

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