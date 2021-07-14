ВОЗ сообщила о разработке более 100 вакцин против COVID-19

Более 100 вакцин сейчас разрабатываются в мире, многие из них находятся на третьей стадии клинических испытаний, заявили в ВОЗ. В организации также предостерегли от комбинации вакцин разных производителей. При этом эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается, заболеваемость коронавирусом в мире растет четвертую неделю подряд.

В мире разрабатываются 105 вакцин против COVID-19, многие из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан на брифинге, опубликованном в Twitter-аккаунте организации. По словам Сваминатан, новые вакцины могут быть эффективнее, проще в использовании и в хранении. Она также отметила, что пока нет достаточных данных по безопасности при комбинации вакцин разных производителей.

ВОЗ отмечает рост заболеваемости COVID-19 в мире, который продолжается четвертую неделю подряд, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, после 10 недель снижения мировая смертность от COVID-19 также выросла. Гебрейесус подчеркнул, что вариант коронавируса «Дельта» становится доминирующим в мире, сейчас он присутствует в более чем 100 странах.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в связи с этим нужно направить вакцины от коронавируса в страны с низкими и средними доходами по программе COVAX. Эксперт организации Мария ван Керкхове отметила, что препараты против COVID-19 эффективны и против штамма «Дельта».

На прошлой неделе журнал Research Square сообщал, что вариант коронавируса «Дельта» передается гораздо легче и обладает большей способностью уклоняться от иммунитета, сформированного под воздействием других клеточных линий COVID-19.

Григорий Дубов

pharmvestnik