СМИ узнали о попытке зарегистрировать в России новую китайскую вакцину

Разрешения на проведение клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России пытается добиться китайская компания Livzon Mabpharm Inc., пишет «Коммерсантъ». Препарат V-01 пока не зарегистрирован даже в Китае. В Минздраве отказались комментировать информацию.

Китайская компания Livzon Mabpharm Inc. подала в Минздрав России заявление на регистрацию вакцины против COVID-19, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в министерстве. Речь идет о препарате V-01, который пока не зарегистрирован даже в Китае, он проходит II фазу клинических испытаний.

В Минздраве изданию не стали комментировать данную информацию, отметив, что не будут называть конкретные препараты, на которые пытаются получить разрешение на использование в России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на прошлой неделе сообщил, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин против COVID-19 в России. Он не назвал конкретные названия препаратов и производителей. Источники «ФВ» сообщили, что документы на получение разрешения на клинические исследования подала одна из американских компаний. Пока она не готова раскрыть подробности.

Из иностранных производителей разрешение на клинические исследования получила только вакцина CanSino (совместно с «Петровакс»). Также ведется совместный проект «Р-Фарм» с AstraZeneca.

Ринат Васбеев

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