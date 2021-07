Биосимиляр этанерцепта «ПСК Фарма» одобрен к применению в России

В России одобрен первый локальный биосимиляр этанерцепта компании «ПСК Фарма» для лечения ряда тяжелых аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориатический артрит, в том числе у детей.

Эффективность и безопасность препарата подтверждена исследованиями в рамках международного многоцентрового клинического исследования (ММКИ) на базе 101 исследовательского центра в странах ЕС, Японии, Индии и России. В ММКИ приняло участие более 500 пациентов*.

Стоит отметить, что это уже третий биосимиляр, выведенный на отечественный рынок в течение года российской биофармацевтической компанией «ПСК Фарма».

Ранее компания зарегистрировала генно-инженерный препарат, являющийся первым биосимиляром пэгфилграстима, активно применяемый в онкологической практике, а также препарат с МНН эптаког альфа активированный или фактор свертывания крови VII для пациентов с гемофилией.

«Наряду с широким ингаляционным портфелем для лечения бронхиальной астмы и ХОБЛ, генно-инженерные биологические препараты являются стратегическим направлением компании и в будущем портфель будет пополняться новыми перспективными молекулами», — заявил президент ПСК Фарма (группа компаний RusBiopharm) Сатия Карм Пуния.

Информация от компании:

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» является российским производителем высокотехнологических препаратов. Производство осуществляется на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.

«ПСК Фарма» реализует стратегию импортозамещения Фарма-2020 и ориентирована на производство препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

* Yamanaka H, Kamatani N, Tanaka Y, et al. A Comparative Study to Assess the Efficacy, Safety, and Immunogenicity of YLB113 and the Etanercept Reference Product for the Treatment of Patients with Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Ther. 2019;7(1):149-163. doi:10.1007/s40744-019-00186-3. Статья доступна по ссылке: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7021908/.

