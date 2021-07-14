Закупки не входящих в Перечень ЖНВЛП противоопухолевых препаратов сократились в 2021 году

Противоопухолевые препараты, которые не включены в Перечень ЖНВЛП, с 2021 года не входят в основные схемы лечения в клинико-статических группах по профилю «Онкология» (используются для оплаты медпомощи в круглосуточных и дневных стационарах). Согласно данным Федерального фонда ОМС, в 2020 году в схемы входили 13 таких лекарств, в 2021 – ни одного. Вместо этого есть схема лечения «Прочие схемы лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях».

Как выяснил «ФВ», в 2020 году в схемы входили 13 препаратов не из Перечня ЖНВЛП. В январе – мае 2021 года из этих 13 закупались 10 препаратов. Один препарат – мегэстрол — исключен из Госреестра лекарств, другой препарат – олапариб – с 2021 года вошел в список ЖНВЛП. После включения в перечень продажи лекарства в январе – мае 2021 года выросли на 43%, до 1,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют расчеты «ФВ» и AlphaRM. Еще один препарат – тиотепа – пока не закупался до 2021 года, с 2017 года правами на его дистрибуцию владеет «Нанолек».

В январе – мае 2020 года закупки 10 лекарств (без МНН тиотепа) составили 1,3 млрд руб., на эту сумму приобретено 79,5 тыс. упаковок. В январе – мае 2021 года лекарств закуплено меньше – 69 тыс. упаковок на 993,4 млн руб. Снижение составило 24%.

Госзакупки 10 противоопухолевых лекарств не из Перечня ЖНВЛП в январе – мае 2021 года МНН Бренд Производитель Cумма, млн руб. Рублевая динамика январь-май 21/январь-май 20 Упаковки Cредняя цена, руб. Паклитаксел+Альбумин Абраксан BMS 701,45 -17 % 13 507 51 932,48 Трабектедин Йонделис Р-Фарм 124,87 -30 % 752 166 053,45 Темсиролимус Торизел Pfizer 56,13 -47 % 890 63 064,94 Винфлунин Фавлор Pierre Fabre 24,92 -72 % 472 52 792 Топотекан Веротекан, Гикамтин, Топотекан-актавис Верофарм, Novartis, Teva 20,37 -27 % 7 405 2 750,43 Эксеместан Аромазин, Эксеместан-ТЛ Pfizer, Р-Фарм 18,88 1 % 11 360 1 661,66 Дактиномицин Дактиномицин, Космеген Омунитская научно-промышленная база, Рекордати 18,81 8 % 1 930 9 745,65 Летрозол Несколько Несколько 18,36 26 % 31 865 576,11 Торемифен Фарестон Orion 5,59 -44 % 762 7 331,47 Арабинопиранозилметил нитрозомочевина Араноза РОНЦ им.Н.Н.Блохина 3,99 65 % 36 110 870,83 Источник: AlphaRM

Основная доля всех госзакупок приходится на лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), за первые пять месяцев 2021 года она составила 71%. ЛПУ в начале текущего года закупили 10 МНН на сумму 701,2 млн руб., из них на закупки стационаров пришлось 700,4 млн руб. По сравнению с январем — маем 2020 года закупки 10 МНН снизились на 36%.

В аптеках продажи 10 МНН снизились на 2% в январе – мае 2021 года.

В регионах ситуация неравномерная. В январе – мае 2020 года лекарства закупали 78 регионов, в этом же периоде 2021 года – 75. В 20 субъектах России закупки 10 МНН выросли на 14% и более. Например, в Кабардино-Балкарии в 10 раз: с 1,7 млн в январе – мае 2020 года до 16,8 млн руб. в январе – мае 2021 года, в Еврейской автономной области – в 13 раз: с 357,6 тыс. руб. до 4,7 млн руб., в Хакасии – в 23 раза: со 190,9 тыс. руб. до 4,5 млн руб.

В 26 регионах закупки снизились в диапазоне 50—99%. Например, на 99% стали меньше покупать таких лекарств в Кемеровской области (с 45 млн руб. до 410,7 тыс. руб.) и Красноярском крае (с 57,2 млн руб. до 552,4 тыс. руб.).

В Новгородской области, в республиках Тыва, Крым и Чечня таких препаратов в январе – мае 2021 года пока не закупали. Однако ситуация может измениться к концу года.

Основное снижение закупок произошло именно в регионах, без учета Москвы, – на 35%, в столице они выросли на 27%. При этом закупки снижались в стационарах. По программе региональной льготы они выросли с 50,6 млн руб. в январе – мае 2020 года до 232 млн руб. в такой же период 2021 года. Выросло количество регионов, которые закупают противоопухолевые препараты не из Перечня ЖНВЛП по региональной льготе: с 27 в первые пять месяцев 2020 года до 34 в 2021 году.

TOP10 регионов по объему закупок 10 МНН противоопухолевых лекарств не из Перечня ЖНВЛП в январе – мае 2021 года Регион Сумма закупок, млн руб. Динамика январь-май 21/январь-май 20, % Москва 287 27 Воронежская область 42,5 -24 Оренбургская область 40,2 8 Челябинская область 40 35 Ярославская область 38,6 89 Санкт-Петербург 34,3 -64 Ростовская область 30,6 -14 Пермский край 27,7 80 Волгоградская область 26,4 -3 Мурманская область 21,9 804 Источник: AlphaRM

Главная проблема нововведения, касающегося не входящих в список ЖНВЛП препаратов, это размер тарифов для них. Для круглосуточного стационара они составляют в среднем от 12,6 тыс. до 17,5 тыс. рублей, сообщает издание Vademecum. В ряде случаев это в разы отличается от прежних тарифов. ФФОМС также указывает, что при применении тарифов «прочих схем» обязательно проведение экспертизы качества медпомощи.

Например, винфлунин от Pierre Fabre, который применяется при инвазивном и метастатическом раке мочевого пузыря при неэффективности цисплатина. По данным Vademecum, тариф с винфлунином составлял в 2020 году 118,8 тыс. руб. (для круглосуточного стационара). Монотерапия трабектедином (ТН «Йонделис» компании «Р-Фарм»), показанном при определенных типах саркомы матки, оплачивалась по тарифу 376,1 тыс. рублей.

«Перевод в «прочие схемы» неЖНВЛП-препаратов напрочь остановил их применение во многих регионах. Специалисты не знают, как их списывать, потому что тариф никак не покрывает стоимости одной инфузии», – приводит издание слова директора отдела по организации обеспечения доступа препаратов на рынок и ценообразованию BMS Алисы Джангирянц, сказанные ею на XI съезде онкологов в мае 2021 года.

Елена Калиновская

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