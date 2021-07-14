Закупки не входящих в Перечень ЖНВЛП противоопухолевых препаратов сократились в 2021 году

С 2021 года противоопухолевые препараты, которые не входят в Перечень ЖНВЛП, исключены из основных схем лечения в клинико-статистических группах (КСГ), которые используются для оплаты медпомощи в стационарах из средств ОМС. Больницы по-прежнему могут закупать такие препараты, но сделать это стало сложнее. В январе – мае 2021 года стационары снизили их закупки на 36%.
Противоопухолевые препараты, которые не включены в Перечень ЖНВЛП, с 2021 года не входят в основные схемы лечения в клинико-статических группах по профилю «Онкология» (используются для оплаты медпомощи в круглосуточных и дневных стационарах). Согласно данным Федерального фонда ОМС, в 2020 году в схемы входили 13 таких лекарств, в 2021 – ни одного. Вместо этого есть схема лечения «Прочие схемы лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях».
Как выяснил «ФВ», в 2020 году в схемы входили 13 препаратов не из Перечня ЖНВЛП. В январе – мае 2021 года из этих 13 закупались 10 препаратов. Один препарат – мегэстрол — исключен из Госреестра лекарств, другой препарат – олапариб – с 2021 года вошел в список ЖНВЛП. После включения в перечень продажи лекарства в январе – мае 2021 года выросли на 43%, до 1,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют расчеты «ФВ» и AlphaRM. Еще один препарат – тиотепа – пока не закупался до 2021 года, с 2017 года правами на его дистрибуцию владеет «Нанолек».
В январе – мае 2020 года закупки 10 лекарств (без МНН тиотепа) составили 1,3 млрд руб., на эту сумму приобретено 79,5 тыс. упаковок. В январе – мае 2021 года лекарств закуплено меньше – 69 тыс. упаковок на 993,4 млн руб. Снижение составило 24%.
|Госзакупки 10 противоопухолевых лекарств не из Перечня ЖНВЛП в январе – мае 2021 года
|МНН
|Бренд
|Производитель
|Cумма, млн руб.
|Рублевая динамика январь-май 21/январь-май 20
|Упаковки
|Cредняя цена, руб.
|Паклитаксел+Альбумин
|Абраксан
|BMS
|701,45
|-17 %
|13 507
|51 932,48
|Трабектедин
|Йонделис
|Р-Фарм
|124,87
|-30 %
|752
|166 053,45
|Темсиролимус
|Торизел
|Pfizer
|56,13
|-47 %
|890
|63 064,94
|Винфлунин
|Фавлор
|Pierre Fabre
|24,92
|-72 %
|472
|52 792
|Топотекан
|Веротекан, Гикамтин, Топотекан-актавис
|Верофарм, Novartis, Teva
|20,37
|-27 %
|7 405
|2 750,43
|Эксеместан
|Аромазин, Эксеместан-ТЛ
|Pfizer, Р-Фарм
|18,88
|1 %
|11 360
|1 661,66
|Дактиномицин
|Дактиномицин, Космеген
|Омунитская научно-промышленная база, Рекордати
|18,81
|8 %
|1 930
|9 745,65
|Летрозол
|Несколько
|Несколько
|18,36
|26 %
|31 865
|576,11
|Торемифен
|Фарестон
|Orion
|5,59
|-44 %
|762
|7 331,47
|Арабинопиранозилметил нитрозомочевина
|Араноза
|РОНЦ им.Н.Н.Блохина
|3,99
|65 %
|36
|110 870,83
|Источник: AlphaRM
Основная доля всех госзакупок приходится на лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), за первые пять месяцев 2021 года она составила 71%. ЛПУ в начале текущего года закупили 10 МНН на сумму 701,2 млн руб., из них на закупки стационаров пришлось 700,4 млн руб. По сравнению с январем — маем 2020 года закупки 10 МНН снизились на 36%.
В аптеках продажи 10 МНН снизились на 2% в январе – мае 2021 года.
В регионах ситуация неравномерная. В январе – мае 2020 года лекарства закупали 78 регионов, в этом же периоде 2021 года – 75. В 20 субъектах России закупки 10 МНН выросли на 14% и более. Например, в Кабардино-Балкарии в 10 раз: с 1,7 млн в январе – мае 2020 года до 16,8 млн руб. в январе – мае 2021 года, в Еврейской автономной области – в 13 раз: с 357,6 тыс. руб. до 4,7 млн руб., в Хакасии – в 23 раза: со 190,9 тыс. руб. до 4,5 млн руб.
В 26 регионах закупки снизились в диапазоне 50—99%. Например, на 99% стали меньше покупать таких лекарств в Кемеровской области (с 45 млн руб. до 410,7 тыс. руб.) и Красноярском крае (с 57,2 млн руб. до 552,4 тыс. руб.).
В Новгородской области, в республиках Тыва, Крым и Чечня таких препаратов в январе – мае 2021 года пока не закупали. Однако ситуация может измениться к концу года.
Основное снижение закупок произошло именно в регионах, без учета Москвы, – на 35%, в столице они выросли на 27%. При этом закупки снижались в стационарах. По программе региональной льготы они выросли с 50,6 млн руб. в январе – мае 2020 года до 232 млн руб. в такой же период 2021 года. Выросло количество регионов, которые закупают противоопухолевые препараты не из Перечня ЖНВЛП по региональной льготе: с 27 в первые пять месяцев 2020 года до 34 в 2021 году.
|TOP10 регионов по объему закупок 10 МНН противоопухолевых лекарств не из Перечня ЖНВЛП в январе – мае 2021 года
|Регион
|Сумма закупок, млн руб.
|Динамика январь-май 21/январь-май 20, %
|Москва
|287
|27
|Воронежская область
|42,5
|-24
|Оренбургская область
|40,2
|8
|Челябинская область
|40
|35
|Ярославская область
|38,6
|89
|Санкт-Петербург
|34,3
|-64
|Ростовская область
|30,6
|-14
|Пермский край
|27,7
|80
|Волгоградская область
|26,4
|-3
|Мурманская область
|21,9
|804
|Источник: AlphaRM
Главная проблема нововведения, касающегося не входящих в список ЖНВЛП препаратов, это размер тарифов для них. Для круглосуточного стационара они составляют в среднем от 12,6 тыс. до 17,5 тыс. рублей, сообщает издание Vademecum. В ряде случаев это в разы отличается от прежних тарифов. ФФОМС также указывает, что при применении тарифов «прочих схем» обязательно проведение экспертизы качества медпомощи.
Например, винфлунин от Pierre Fabre, который применяется при инвазивном и метастатическом раке мочевого пузыря при неэффективности цисплатина. По данным Vademecum, тариф с винфлунином составлял в 2020 году 118,8 тыс. руб. (для круглосуточного стационара). Монотерапия трабектедином (ТН «Йонделис» компании «Р-Фарм»), показанном при определенных типах саркомы матки, оплачивалась по тарифу 376,1 тыс. рублей.
«Перевод в «прочие схемы» неЖНВЛП-препаратов напрочь остановил их применение во многих регионах. Специалисты не знают, как их списывать, потому что тариф никак не покрывает стоимости одной инфузии», – приводит издание слова директора отдела по организации обеспечения доступа препаратов на рынок и ценообразованию BMS Алисы Джангирянц, сказанные ею на XI съезде онкологов в мае 2021 года.
Елена Калиновская
pharmvestnik