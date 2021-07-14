Израиль заключил с NRx Pharmaceuticals соглашение о разработке и коммерциализации вакцины от COVID-19

Американская NRx Pharmaceuticals и Израильский институт биологических исследований 12 июля подписали меморандум о взаимопонимании. Он включает в себя глобальные права на разработку, производство и маркетинг израильской вакцины от COVID-19 (BriLife), которая в последние месяцы проходила в стране ранние фазы клинических испытаний (КИ). Американская NRx Pharmaceuticals и Израильский институт биологических исследований 12 июля подписали меморандум о взаимопонимании. Он включает в себя глобальные права на разработку, производство и маркетинг израильской вакцины от COVID-19 (BriLife), которая в последние месяцы проходила в стране ранние фазы клинических испытаний (КИ).

NRx заявила об организации фазы 2b/3 КИ вакцины в Израиле, Грузии и Украине. В Министерстве обороны Израиля, курирующем Институт биологических исследований, рассказали, что в испытаниях примут участие десятки тысяч добровольцев.

В Израиле шла дискуссия, нужна ли стране вакцина своего производства, после того как там решили массово импортировать препарат от COVID-19 от Pfizer и BioNTech (BNT162b2). Израильские чиновники пришли к выводу о необходимости продолжать разработку местной вакцины.

«Я ожидаю, что с этим соглашением мы сможем завершить разработку вакцины и дать возможность Израилю производить вакцины самостоятельно, потому что, как мы видели недавно, коронавирус никуда не денется», – отметил министр обороны Израиля Бени Ганц.

NRx Pharmaceuticals сообщила, что через израильский научно-исследовательский институт она будет получать роялти и поэтапные платежи за помощь в разработке вакцины от COVID-19 и ее дальнейшую коммерциализацию. В компании также заявили, что обязуются поставить все необходимые дозы для населения Израиля.

Второй этап клинических испытаний израильской вакцины начался в середине декабря 2020 года. В нем приняли участие около 800 добровольцев в девяти больницах, однако разработчики препарата столкнулись с трудностями – в стране началась массовая вакцинация населения. Она значительно сократила потенциальное число участников для третьего этапа КИ вакцины, а наличие BNT162b2 понизило потребность в препарате от COVID-19 местного производства. Разработка BriLife была приостановлена, несмотря на то что в нее к тому времени было инвестировано 175 млн шекелей ($53,5 млн).

Вакцина BriLife является однодозной и относится к группе вирусно-векторных. Она содержит вирус животных, который не вызывает заболевания у людей. В нем спайковый белок заменен на вызывающий SARS-CoV-2. Вакцина от Pfizer и BioNTech двухдозная, разработана на базе мРНК. По словам разработчика, ее эффективность составляет 95%, однако в июле израильский минздрав сообщил, что профилактический эффект вакцины в стране со временем снизился. В связи с этим в Израиле взрослым людям с ослабленной иммунной системой стали предлагать третью бустерную дозу BNT162b2.

NRx Pharmaceuticals – американская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке новых терапевтических препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и опасных для жизни заболеваний легких. Убыток компании в 2020 году составил $434,4 тысячи.