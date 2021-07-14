Петиция с требованием допустить иностранные вакцины от COVID-19 в Россию собрала 39 тысяч подписей

На российский рынок необходимо допустить все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса и разрешить получение сертификата о вакцинации этими препаратами наравне с российскими, говорится в петиции на Change.org, адресованной президенту Владимиру Путину и Правительству РФ. Она была опубликована в конце июня и к моменту публикации новости собрала более 39,2 тысячи подписей. Сейчас в России зарегистрированы и одобрены к применению только отечественные вакцины – Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт. На российский рынок необходимо допустить все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса и разрешить получение сертификата о вакцинации этими препаратами наравне с российскими, говорится в петиции на Change.org, адресованной президенту Владимиру Путину и Правительству РФ. Она была опубликована в конце июня и к моменту публикации новости собрала более 39,2 тысячи подписей. Сейчас в России зарегистрированы и одобрены к применению только отечественные вакцины – Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт.

«В России сложилась катастрофическая ситуация с вакцинацией против коронавируса. Власти принуждают граждан делать прививки в условиях, когда нет полномасштабного выбора, какой вакциной прививаться, когда нет достаточной информации о том, как работают российские прививки, и нет гарантий поддержки от государства в случае наступления негативных последствий после прививки», – отмечают авторы петиции.

Они требуют регулярно публиковать «статистику по вопросам вакцинации различными типами вакцин, в том числе по осложнениям, летальным исходам и повторной заболеваемости, а также расширить доступность информации по вакцинации для общественного контроля».

Еще одно обозначенное в петиции требование – срочно разработать и утвердить порядок выплаты государством единовременных пособий гражданам, у которых после прививки одной из российских вакцин возникнут какие-либо осложнения здоровья.

Размер такого пособия, подчеркивают авторы петиции, должен составлять 1 млн рублей. В случае смерти пациента от поствакцинальных осложнений члены семьи погибшего должны получить 2 млн рублей.

В настоящее время в России наблюдается дефицит собственных вакцин для массовой прививочной кампании, развернувшейся по всей стране. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, для удовлетворения потребности в России и с учетом планов по экспортным поставкам нужно производить 30 млн комплектов вакцины в месяц.

В начале июля 2021 года Мантуров заявил, что вакцины зарубежных производителей могут быть зарегистрированы в России после проведения всех клинических испытаний (КИ). «Мы ведем такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнеры. Мы должны провести соответствующие исследования – невозможно исследовать все вакцины одновременно. Более того, есть такие факторы, как этапность производства, загрузка мощностей», – говорил он.

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», – сказал на следующий день после заявления Дениса Мантурова министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, не уточнив, о каких компаниях идет речь. В Кремле информацию предпочли не комментировать, отметив, что «это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава».

В ноябре 2020 года китайская CanSino Biologics и компания «Петровакс» начали III фазу совместных КИ вакцины против COVID-19 на территории России. По словам Дениса Мантурова, «Петровакс» готова запустить производство вакцины в случае одобрения препарата Минздравом РФ. После регистрации часть вакцины CanSino (ТН Конвидеция) планируется отправить на экспорт. Однако участники КИ в России (более 5 тысяч человек) столкнулись с трудностями – не смогли получить сертификаты о вакцинации и QR-коды.

Кроме CanSino и «Петровакса» совместный проект есть у и ГК «Р-Фарм» с AstraZeneca. О начале КИ стало известно в декабре 2020 года, но в России исследования пока не начались. В мае 2021 года Совет по этике Минздрава РФ отправил заявку AstraZeneca на доработку. Но и в этом случае, если КИ пройдут успешно, на первом этапе комбинация будет производиться только на экспорт, подчеркивал Мантуров. В AstraZeneca на вопрос о перспективах регистрации в России уже вышедшей на другие рынки вакцины ответили, что приоритетным является проведение КИ комбинированного применения своей вакцины и Спутника V.

Как выяснил Vademecum, намерения зарегистрировать свои вакцины от коронавируса в России есть у J&J и Pfizer.