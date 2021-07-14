J&J и AstraZeneca пытаются усовершенствовать вакцины против COVID-19

Компании Johnson&Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом изучают возможность изменения технологии производства своих препаратов, чтобы снизить или исключить риск тромбообразования после вакцинации от коронавируса, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в исследовании этого вопроса участвуют ученые из Европы, США и Канады. Это, по мнению издания, позволяет надеяться, что «к началу следующего года удастся установить причину возникновения тромбов после вакцинации и откорректировать препараты».

WSJ отмечает, что на сегодняшний день эти производители продают вакцины по себестоимости, но они могут повысить цены в развитых странах после окончания пандемии, укрепив доверие к препаратам. AstraZeneca планирует выпустить новый вариант своей вакцины, эффективный против новых штаммов коронавируса, к осени, однако к этому времени компания вряд ли успеет решить проблему с побочными эффектами, считает газета.

Препараты британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson&Johnson разработаны по схожей технологии, в них используются аденовирусные векторы, однако в первой используется аденовирус шимпанзе, а во второй — человеческий, поясняет газета.

Ранее Европейский союз проиграл тяжбу компании AstraZeneca по поставкам вакцин в Европу. Компания взяла на себя обязательство поставить к концу июня 300 млн доз вакцины в Евросоюз. Из-за задержек на производстве компания пересмотрела это количество до 100 млн доз. Это повлияло на ход вакцинации в Европе.

gxpnews