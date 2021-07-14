Экс-главу Минздрава Иркутской области оставили под домашним арестом до сентября 2021 года

Кировский районный суд Иркутска продлил срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой до 10 сентября 2021 года. Бывшая глава Минздрава подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках медицинских масок и респираторов в регион, нанесенный бюджету ущерб оценивается в 25 млн рублей.

Наталия Ледяева возглавляла Министерство здравоохранения Иркутской области с декабря 2019 года. В октябре 2020 года в отношении чиновницы возбудили уголовное дело: по версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева вместе с сыном Ильей Белоусовым и другими сообщниками похитила из бюджета региона 25 млн рублей во время закупки СИЗ путем содействия заключению госконтракта. Причем она знала, что продукция не соответствует условиям договора.

В ноябре 2020 года Ледяева написала заявление об отставке, а спустя месяц сотрудники ФСБ и МВД России по Иркутской области задержали бывшего министра и провели обыск в ее доме.

Наталию Ледяеву отправили в СИЗО в декабре 2020 года. Решение о содержании чиновницы под стражей до 29 января 2021 года пыталась оспорить защита обвиняемой, но Иркутский областной суд отклонил апелляционную жалобу. Ледяеву перевели под домашний арест 27 января 2021 года.

В конце марта 2021 года Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Иркутской области назначило штраф 50 тысяч рублей Наталии Ледяевой за нарушение при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. «Поскольку срок поставки 150 дней, антимонопольный орган пришел к выводу, что избранный способ закупки не согласован с принципами, установленными в 44-ФЗ, и заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры», – отметили в УФАС.

В мае 2021 года суд продлил срок домашнего ареста Наталии Ледяевой до 10 июля 2021 года.