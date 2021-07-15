Sanofi, Eli Lilly и Novo Nordisk не смогли избежать иска по повышению цен на инсулин

Sanofi, Eli Lilly и Novo Nordisk не смогли убедить суд отозвать обвинение в рэкете в связи с завышением цен на инсулиновые препараты. При этом они убедили судью отказаться от антимонопольных исков.

Окружной судья США Брайан Мартинотти в пятницу отклонил ходатайства об отмене иска, в котором Sanofi, Eli Lilly и Novo Nordisk, а также менеджеры по фармацевтическим пособиям (OptumRx, Caremark и Express Scripts) обвиняются в рэкете. При этом судья отменил антимонопольные иски к компаниям, пишет Bloomberg Law.

В прошлом году оптовые торговцы лекарствами подали иск, обвинив Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi в повышении цен на их аналоговый инсулин в обмен на скидки организациям, ответственным за пособия на лекарственные средства.

Обвинения в рэкете по RICO (закон США об организациях, подверженных рэкету и коррупции) пока остаются в силе, учитывая убедительные доказательства того, что производители лекарств могли участвовать во взяточничестве, а также в мошенничестве с использованием почтовых и телеграфных сообщений, сообщил Мартинотти в материалах судебного дела.

Но антимонопольные иски судья отклонил на том основании, что подавшие иск оптовые продавцы не находятся в прямой конкуренции с Sanofi, Novo Nordisk и Lilly, а сами компании не вступали в прямой сговор для согласования цен.

«Sanofi рада, что суд сузил количество исков, о которых идет речь», – заявил представитель компании по электронной почте, добавив, что текущие обвинения также «необоснованны».

Novo Nordisk также рада, что суд отклонил все антимонопольные иски. «Мы продолжим защищать компанию от оставшихся исков», – рассказал представитель компании изданию FiercePharma, сославшись на «давнюю приверженность компании поддержке доступа пациентов к [своим] лекарствам».

Обе компании заявили, что не могут больше ничего рассказать о продолжающемся судебном разбирательстве. Eli Lilly не ответила на запрос FiercePharma.

Николай Соколов

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