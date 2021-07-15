Минздрав включит моноклональные антитела в новую схему лечения COVID-19

Минздрав подготовил 12-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19. В схемы стационарного лечения включены моноклональные антитела. Ранее Минздрав одобрил обращение в условиях пандемии бамланивимаба и этесевимаба, а также сотровимаба.

Министерство здравоохранения России подготовил проект новой, 12-й версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Документ пока не опубликован, но, как выяснил «Медицинский вестник», основные изменения коснулись схем лечения амбулаторных и стационарных больных. Обсуждается назначение иммуносупрессивной терапии в большинстве случаев, а также схемы лечения жизнеугрожающих грибковых заболеваний.

Изменение схем лечения стационарных больных

В проекте новых рекомендаций допускается стационарное лечение больных COVID-19 с легким течением, но с высоким индексом коморбидности. В схемы стационарного лечения включены моноклональные антитела для терапии COVID-19, ранее получившие одобрение Минздрава на обращение в условиях пандемии. Предполагается их назначение госпитализированным пациентам. Как писал ранее «ФВ», министерство выдало разрешение на обращение в условиях пандемии бамланивимаба и этесевимаба, а также сотровимаба.

Изменение схем лечения амбулаторных больных

При амбулаторном лечении Минздрав предлагает включить в рекомендации ингибиторы янус-киназ барицитиниб или тофацитиниб. Рекомендация распространяется на пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Терапия может назначаться в течение первых семи дней заболевания, наряду с противовирусными препаратами и антикоагулянтами.

При легком течении инфекции, но длительности температуры 38 °С более трех дней Минздрав планирует включать ингаляционный глюкокортикоид будесонид при лечении в домашних условиях. Данная терапия позволит снизить частоту обращения за неотложной медицинской помощью, риск госпитализации и уменьшить время до выздоровления, указано в проекте документа.

Новые схемы лечения жизнеугрожающих грибковых поражений

В проекте документа указано, что у больных COVID-19 могут возникать жизнеугрожающие микозы: инвазивный аспергиллез и инвазивный кандидоз. Мукормикоз встречается реже. Грибковые поражения возникают преимущественно у больных в ОРИТ, отмечают эксперты.

Возможными препаратами выбора для лечения аспергиллеза названы вориконазол и изавуконазол.

Риск развития инвазивного кандидоза у больных, помещенных в ОРИТ, без специфических факторов риска (например, выраженная нейтропения) крайне невысок, указано в документе. Поэтому рутинная профилактика не рекомендуется.

Определены ситуации, когда проводится эмпирическая терапия инвазивного кандидоза. Рекомендованные препараты в этом случае – анидулафунгин, каспофунгин и микафунгин.

Таблица. Предлагаемые схемы лечения амбулаторных больных COVID-19

Легкие формы Схемы 1 и 2 рекомендуются при температуре тела ниже 38 °С менее трех дней Схема 1: фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол Схема 2: умифеновир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол Схемы 3 и 4 рекомендуются при температуре тела ниже 38 °С длительностью более трех дней Схема 3: фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + будесонид (дозированный порошковый ингалятор) + парацетамол Схема 4: умифеновир + ИФН-альфа интраназальные формы + будесонид (дозированный порошковый ингалятор) + парацетамол Среднетяжелые формы Фавипиравир Барицитиниб или тофацитиниб ИФН-α, интраназальные формы Парацетамол Ривароксабан или апиксабан, или дабигатрана этексилат

Елена Воронина

pharmvestnik